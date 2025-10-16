SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Microsoft PowerToys 0.95.0

Microsoft PowerToys 0.95.0

 ONLYOFFICE 9.1

ONLYOFFICE 9.1

 VMWare Workstation 25H2

VMWare Workstation 25H2

 Windows 10 — поддержка прекращена

Windows 10 — поддержка прекращена

 Firefox 144

Firefox 144

 Zorin OS 18

Zorin OS 18
Microsoft PowerToys 0.95.0 — добавлен инструмент Light Switch и ускорена работа Палитры команд 16.10.2025

Microsoft PowerToys 0.95.0 — добавлен инструмент Light Switch и ускорена работа Палитры команд

Выпущена новая версия программы Microsoft PowerToys.

Microsoft PowerToys — набор из 30 утилит — разноплановые функциональные усовершенствований Windows 11 и Windows 10, включающие полезные улучшения в базовые возможности операционной системы. Относительно новый проект, созданный с оглядкой на похожую программу времен Windows 95. Новинка разрабатывается компанией Microsoft в рамках свободного проекта с открытым исходным кодом и распространяется через GitHub.

Microsoft PowerToys 0.95.0 — довольно крупное обновление. В эту версию включен новый инструмент Light Switch (настройка автоматического переключения светлого и темного режимов), невероятно ускорена работа инструмента Палитра команд, а инструмент Peek теперь вызывается обычным пробелом. Также предпринят ряд прочих улучшений и исправлений.

Интерфейс Microsoft PowerToys
Интерфейс Microsoft PowerToys

Что нового в Microsoft PowerToys 0.95.0

  • Добавлен новый инструмент Light Switch, служащий для настройки автоматического переключения светлого и темного режимов. Пользователю доступна настройка времени начала и окончания работы или же автоматический режим на основе восхода и заката солнца в текущем регионе. Также доступен выбор переключения оболочки или программ или же и того и другого.
  • Переработан и значительно ускорен инструмент Палитра команд. Реализован новый алгоритм сопоставления с более умным подбором альтернативных вариантов, который выдает результаты поиска быстрее и релевантнее. Убран рейтинг резервных расширений (теперь они отображаются внизу результатов), добавлена логика отмены предыдущих поисков при вводе нового запроса, ограничено количество результатов приложений в расширении «Все приложения» и исправлены ошибки. В общем и целом, эти изменения делают Палитру команд более быстрой (в разы), эффективной и гораздо более удобной в использовании. Также в новой версии предприняты небольшие изменения в интерфейсе инструмента и возможность отключения анимации.
  • Теперь инструмент Peek открывается нажатием клавиши пробел.
  • Теперь инструмент Find My Mouse (подсветка курсора мыши) поддерживает прозрачность. В разделе «Внешний вид» можно отрегулировать прозрачность.
  • Расширена функция обнаружения конфликтов сочетаний клавиш. добавлена возможность игнорировать определенные конфликты. Также добавлена возможность полностью отменить назначение ярлыков в диалоговом окне конфигурации с помощью кнопки «Очистить».
  • Перекрестие указателя мыши теперь позволяет отображать только горизонтальную линию, вертикальную линию или обе.
  • Добавлена поддержка Desired State Configuration 3 , что упрощает настройку нового устройства с теми же настройками.
  • Скользящий курсор теперь можно отменить клавишей Esc.
  • Предприняты прочие мелкие улучшения, изменения и исправления.

Скачать Microsoft PowerToys 0.95.0

Бесплатно/GPLРазмер: 85 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Microsoft PowerToys 0.95.0 (ARM)

Бесплатно/GPLРазмер: 83 МбОС: WindowsСтабильная версия

ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов

ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10

Firefox 144 — новая версия с системой профилей

Firefox 144 — новая версия с системой профилей

Zorin OS 18 — крупное обновление простого дистрибутива GNU/Linux

Zorin OS 18 — крупное обновление простого дистрибутива GNU/Linux

Microsoft Edit 1.0 — новый текстовый редактор для командной строки

Microsoft Edit 1.0 — новый текстовый редактор для командной строки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10

Firefox 144 — новая версия с системой профилей

Zorin OS 18 — крупное обновление простого дистрибутива GNU/Linux

Microsoft Edit 1.0 — новый текстовый редактор для командной строки

BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++