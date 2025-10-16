Microsoft PowerToys 0.95.0 — добавлен инструмент Light Switch и ускорена работа Палитры команд

Выпущена новая версия программы Microsoft PowerToys.
Microsoft PowerToys — набор из 30 утилит — разноплановые функциональные усовершенствований Windows 11 и Windows 10, включающие полезные улучшения в базовые возможности операционной системы. Относительно новый проект, созданный с оглядкой на похожую программу времен Windows 95. Новинка разрабатывается компанией Microsoft в рамках свободного проекта с открытым исходным кодом и распространяется через GitHub.
Microsoft PowerToys 0.95.0 — довольно крупное обновление. В эту версию включен новый инструмент Light Switch (настройка автоматического переключения светлого и темного режимов), невероятно ускорена работа инструмента Палитра команд, а инструмент Peek теперь вызывается обычным пробелом. Также предпринят ряд прочих улучшений и исправлений.
Что нового в Microsoft PowerToys 0.95.0
- Добавлен новый инструмент Light Switch, служащий для настройки автоматического переключения светлого и темного режимов. Пользователю доступна настройка времени начала и окончания работы или же автоматический режим на основе восхода и заката солнца в текущем регионе. Также доступен выбор переключения оболочки или программ или же и того и другого.
- Переработан и значительно ускорен инструмент Палитра команд. Реализован новый алгоритм сопоставления с более умным подбором альтернативных вариантов, который выдает результаты поиска быстрее и релевантнее. Убран рейтинг резервных расширений (теперь они отображаются внизу результатов), добавлена логика отмены предыдущих поисков при вводе нового запроса, ограничено количество результатов приложений в расширении «Все приложения» и исправлены ошибки. В общем и целом, эти изменения делают Палитру команд более быстрой (в разы), эффективной и гораздо более удобной в использовании. Также в новой версии предприняты небольшие изменения в интерфейсе инструмента и возможность отключения анимации.
- Теперь инструмент Peek открывается нажатием клавиши пробел.
- Теперь инструмент Find My Mouse (подсветка курсора мыши) поддерживает прозрачность. В разделе «Внешний вид» можно отрегулировать прозрачность.
- Расширена функция обнаружения конфликтов сочетаний клавиш. добавлена возможность игнорировать определенные конфликты. Также добавлена возможность полностью отменить назначение ярлыков в диалоговом окне конфигурации с помощью кнопки «Очистить».
- Перекрестие указателя мыши теперь позволяет отображать только горизонтальную линию, вертикальную линию или обе.
- Добавлена поддержка Desired State Configuration 3 , что упрощает настройку нового устройства с теми же настройками.
- Скользящий курсор теперь можно отменить клавишей Esc.
- Предприняты прочие мелкие улучшения, изменения и исправления.