Microsoft PowerToys 0.95.0 — добавлен инструмент Light Switch и ускорена работа Палитры команд

Выпущена новая версия программы Microsoft PowerToys.

Microsoft PowerToys — набор из 30 утилит — разноплановые функциональные усовершенствований Windows 11 и Windows 10, включающие полезные улучшения в базовые возможности операционной системы. Относительно новый проект, созданный с оглядкой на похожую программу времен Windows 95. Новинка разрабатывается компанией Microsoft в рамках свободного проекта с открытым исходным кодом и распространяется через GitHub.

Microsoft PowerToys 0.95.0 — довольно крупное обновление. В эту версию включен новый инструмент Light Switch (настройка автоматического переключения светлого и темного режимов), невероятно ускорена работа инструмента Палитра команд, а инструмент Peek теперь вызывается обычным пробелом. Также предпринят ряд прочих улучшений и исправлений.

Интерфейс Microsoft PowerToys

Что нового в Microsoft PowerToys 0.95.0