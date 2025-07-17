SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Rescuezilla 2.6.1

Rescuezilla 2.6.1

 FurMark 2.9.0.0

FurMark 2.9.0.0

 AIDA64 7.70

AIDA64 7.70

 Firefox 140.0.4

Firefox 140.0.4

 7-Zip 25.00

7-Zip 25.00

 CPU-Z 2.16

CPU-Z 2.16
💬 ОТЗЫВЫ

Rescuezilla

2.6.1

Скачать инструмент восстановление системе из образа

Бесплатно Windows Linux

Скачать Rescuezilla

ВЫБОР ВЕРСИИ

Rescuezilla — это графический интерфейс для Clonezilla. По сути, это та же самая Clonezilla, но с современным и удобным интерфейсом.

В первую очередь, Rescuezilla рассчитана на простое и быстрое создание образа диска работающей системы и, если жесткий диск с системой выйдет из строя, то восстановление из образа займет считанные минуты. Очень просто: пользователь загружается с флешки (или другого носителя) и, через удобный интерфейс Rescuezilla, выбирает необходимые действия (создать образ или восстановить диск из образа).

Основной функционал Rescuezilla, такой же, как и у Clonezilla: создание образов дисков (или разделов) и восстановления системы из готового образа. Позволяет создавать копию работающей системы с сопутствующими программами, драйверами и всеми файлами, и, при необходимости, развернуть готовую систему из этого образа на новый жесткий диск. Это полезно для быстрого развертывания на новом оборудовании, восстановления системы после сбоя и в многих других случаях.

В общем и целом, Rescuezilla более прост и рассчитан на пользователей, желающих работать с простым интерфейсом, когда Clonezilla будет предпочтительней для администраторов и пользователей, нуждающихся в расширенных опциях.

Интерфейс Rescuezilla
Интерфейс Rescuezilla
Создание образа
Создание образа
Выбор раздела
Выбор раздела

Что нового в последних версиях Rescuezilla:

Что нового в Rescuezilla 2.6

  • Обновление shim-прослойки UEFI Secure Boot до версии 1.58 для устранения проблем загрузки, связанных с последним обновлением SBAT (Secure Boot Anti-Tampering) в Windows 11. Это исправляет проблему с ошибками типа "SBAT self-check failed" и некоторыми прочими проблемами загрузки.
  • Сборки на основе Ubuntu 23.10 и Ubuntu 22.10 заменены на Ubuntu 24.10 для лучшей совместимости с новым железом.
  • Обновление partclone до версии 0.3.33.
  • Обновление memtest86+ до версии 7.00.
  • Обновление Ubuntu до версии 22.04 (в предыдущей версии использовалась Ubuntu 24.04).
  • Новые и обновленные локализации.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Rescuezilla

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Java Runtime Environment

Программная платформа. Нужна для работы программ написанных на Java

Microsoft .NET Framework

Программная платформа от компании Microsoft

DirectX

Набор мультимедийных интерфейсов и библиотек

Windows 10

Скачать операционную систему Windows 10

AMD Software Adrenalin

Скачать видео драйверы AMD Radeon

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++