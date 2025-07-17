Rescuezilla — это графический интерфейс для Clonezilla. По сути, это та же самая Clonezilla, но с современным и удобным интерфейсом.

В первую очередь, Rescuezilla рассчитана на простое и быстрое создание образа диска работающей системы и, если жесткий диск с системой выйдет из строя, то восстановление из образа займет считанные минуты. Очень просто: пользователь загружается с флешки (или другого носителя) и, через удобный интерфейс Rescuezilla, выбирает необходимые действия (создать образ или восстановить диск из образа).

Основной функционал Rescuezilla, такой же, как и у Clonezilla: создание образов дисков (или разделов) и восстановления системы из готового образа. Позволяет создавать копию работающей системы с сопутствующими программами, драйверами и всеми файлами, и, при необходимости, развернуть готовую систему из этого образа на новый жесткий диск. Это полезно для быстрого развертывания на новом оборудовании, восстановления системы после сбоя и в многих других случаях.

В общем и целом, Rescuezilla более прост и рассчитан на пользователей, желающих работать с простым интерфейсом, когда Clonezilla будет предпочтительней для администраторов и пользователей, нуждающихся в расширенных опциях.