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NVCleanstall

1.19.0

Скачать инструмент установки драйверов NVIDIA

Бесплатно Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

NVCleanstall — инструмент для настройки установки драйверов для видеокарт производства NVIDIA. Программа позволяет выбирать устанавливаемые компоненты драйвера.

Пакет драйверов NVIDIA GeForce Game Ready содержит массу компонентов. Кроме самого видео-драйвера в нем содержится центр управления NVIDIA app и более 20-ти сопутствующих компонентов, многие из которых могут быть не нужны пользователю. К примеру, такие компоненты как Telemetry, Virtual Audio, Stereo 3D Glasses или Notebook Optimizations могут быть ненужны рядовому пользователю и их установка будет бесполезна. Можно отказаться от установки массы компонентов, которые не являются необходимыми, но от них нельзя отказаться через стандартный установщик драйверов. Пользователь может ограничиться установкой самой библиотеки драйвера и отказаться от всего остального.

Программа предлагает возможность загрузки новейшего пакета драйверов или выбрать дистрибутив уже имеющийся на диске. Программа определяет видеокарту пользователя и операционную систему и предлагает скачать последнюю версию драйверов для текущей модели видеокарты. Далее предлагается сформировать собственный пакет, выбирая компоненты из списка. Полученный пакет можно сразу установить или сохранить для последующего использования, к примеру, на другом компьютере.

NVCleanstall совместима со всеми видеокартами и драйверами NVIDIA. Программа работает в операционных системах Windows от 7 до 11 и не требует установки.

Интерфейс NVCleanstall
Интерфейс NVCleanstall
Выбор компонентов
Выбор компонентов
Формирование пакета
Формирование пакета

Что нового в последних версиях NVCleanstall:

  • Добавлена поддержка нового центра управления видеокартами NVIDIA app.
  • Исправлена проблема ​​совместимости с драйверами NVIDIA GeForce Game Ready версии 566.36 и более новыми.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о NVCleanstall

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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