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AdwCleaner

7.4.2

Скачать программу для удаления рекламных модулей и нежелательных программ

Скачать AdwCleaner

AdwCleaner — популярный инструмент для поиска и удаления рекламных и просто нежелательных программ с компьютера пользователя.

AdwCleaner позволит обнаружить на компьютере различные рекламные модули, потенциально нежелательные программы, дополнительные браузерные панели, всякие ненужные дополнения и плагины, которые нередко попадают на компьютер пользователя вместе с нормальными программами. Начиная с недавнего обновления, AdwCleaner поддерживает поиск программ, предустановленных сборщиком компьютера.

Интерфейс AdwCleaner
Интерфейс AdwCleaner
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки

Некоторые разработчики частенько комплектуют установщик своей программы дополнительными предложениями. Они не всегда очевидны и у неопытного пользователя могут завестись всякие рекламные программы. Они будут досаждать сообщениями о скидках из трея, собирать статистику работы браузера и осуществлять прочую подобную деятельность. Или, к примеру, новый ноутбук, укомплектованный различными программными ассистентами и просто устаревшими программами будет работать гораздо быстрее, если от них отказаться. Вот с такими типами программного обеспечения и борется бесплатный AdwCleaner.

Это простой и быстрый инструмент, который не требует установки, способен просканировать систему за полминуты и полностью бесплатен.

Что нового в AdwCleaner 7.4.2:

  • Обновлена база данных.
  • Обновлено ведение лога.
  • Исправлены проблемы обнаружения.

Читайте новость: AdwCleaner 7.4 — обновление с поддержкой удаления предустановленных программ

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 22.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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