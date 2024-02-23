TestDisk — бесплатная программа с терминальным интерфейсом для решения проблем носителей информации: восстановления поврежденных разделов и загрузочных секторов, а также восстановления удаленных файлов. Считается мощным инструментов, рассчитанным на опытных пользователей.

В первую очередь, TestDisk рассчитан на восстановление разделов диска. Он позволяет исправлять проблемы с таблицей разделов, восстанавливать удаленные разделы, восстанавливать и пересоздавать загрузочные секторы, исправлять проблемы с MFT.

Также бесплатный инструмент TestDisk позволяет восстанавливать файлы, утраченные из-за сбоев, обычного удаления, форматирования диска и прочих происшествий. Также позволяет копировать файлы с удаленных разделов.

Интерфейс TestDisk Анализ диска Отображение структуры диска

Поддерживается восстановление удаленных файлов только с дисков с файловыми системами FAT, exFAT, NTFS и ext2. Поддерживается работа с разделами большинства известных файловых систем: BeFS, BSD disklabel, CramFS, FAT 12/16/32, XBox FATX, exFAT, HFS/HFS+/HFSX, JFS, btrfs, ext2/ext3/ext4, GFS2, LUKS, Linux RAID, Linux Swap, LVM/LVM2, Mac partition map, NSS, NTFS, ReiserFS 3.5/3.6/4, Sun Solaris i386 disklabel, UFS/UFS2, XFS, WBFS и ZFS.

У TestDisk специфический интерфейс, который понравится далеко не всем. У программы нет современного графического интерфейса и все действия выполняются через интерфейс терминального типа, что затруднит работу с программой начинающим пользователям.