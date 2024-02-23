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TestDisk

7.2 (22.02.24)

Скачать программу для восстановления дисков и файлов

Бесплатно Windows Linux

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TestDisk — бесплатная программа с терминальным интерфейсом для решения проблем носителей информации: восстановления поврежденных разделов и загрузочных секторов, а также восстановления удаленных файлов. Считается мощным инструментов, рассчитанным на опытных пользователей.

В первую очередь, TestDisk рассчитан на восстановление разделов диска. Он позволяет исправлять проблемы с таблицей разделов, восстанавливать удаленные разделы, восстанавливать и пересоздавать загрузочные секторы, исправлять проблемы с MFT.

Также бесплатный инструмент TestDisk позволяет восстанавливать файлы, утраченные из-за сбоев, обычного удаления, форматирования диска и прочих происшествий. Также позволяет копировать файлы с удаленных разделов.

Интерфейс TestDisk
Интерфейс TestDisk
Анализ диска
Анализ диска
Отображение структуры диска
Отображение структуры диска

Поддерживается восстановление удаленных файлов только с дисков с файловыми системами FAT, exFAT, NTFS и ext2. Поддерживается работа с разделами большинства известных файловых систем: BeFS, BSD disklabel, CramFS, FAT 12/16/32, XBox FATX, exFAT, HFS/HFS+/HFSX, JFS, btrfs, ext2/ext3/ext4, GFS2, LUKS, Linux RAID, Linux Swap, LVM/LVM2, Mac partition map, NSS, NTFS, ReiserFS 3.5/3.6/4, Sun Solaris i386 disklabel, UFS/UFS2, XFS, WBFS и ZFS.

У TestDisk специфический интерфейс, который понравится далеко не всем. У программы нет современного графического интерфейса и все действия выполняются через интерфейс терминального типа, что затруднит работу с программой начинающим пользователям.

Что нового в TestDisk 7.2 (22.02.24):

  • Отображение серийного номера диска при выборе исходного диска.
  • Добавлена поддержка BeFS для EFI GPT и таблицы разделов Mac.
  • При поиске раздела можно нажать кнопку "+" для пропуска 5% диска.
  • При работе с exfat улучшена поддержка кодировки UTF-8 при отсутствующем iconv.
  • Улучшено обнаружение разделов APFS.
  • Исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 23.02.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о TestDisk

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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