SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

IsoBuster

4.7

Программа для восстановление данных на любых носителях

Пробная версия Windows
Скачать IsoBuster

IsoBuster — это программа для восстановления информации на практически любых носителях. Поддерживаются оптические диски абсолютно любых типов, HDD и SSD носители, разнообразные флэшки, карты памяти и дискеты. Программа может помочь восстановить информацию утраченную в следствии повреждения носителя (даже физического) или простого удаления файлов. IsoBuster работает напрямую с файловой системой, благодаря чему процент восстановления достаточно велик. Программа может восстановить информацию на оптических дисках (CD, DVD, Blu-ray), USB-флэшках, разнообразных картах памяти (SD, SSD, MMC…), дискетах (Jaz, Zip, Floppy), и даже жестких дисках.

Что нового в IsoBuster 4.7:

Это огромное обновление со множеством улучшений и исправлений. Улучшена производительность, переработаны некоторые диалоги, добавлена поддержка новых носителей, добавлена поддержка новых технологий, улучшена поддержка многих файловых систем и много другое.

Скриншот IsoBuster 1 Скриншот IsoBuster 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 16.12.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Recuva

Простая программа для восстановления удаленных файлов

Disk Drill

Мощный инструмент для восстановления удаленного

Recover My Files

Восстановление удаленных файлов

GetDataBack Simple

Мощная программа для восстановления удаленных файлов

R-Studio

Скачать мощный инструмент для восстановления удаленных файлов

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64