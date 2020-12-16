IsoBuster — это программа для восстановления информации на практически любых носителях. Поддерживаются оптические диски абсолютно любых типов, HDD и SSD носители, разнообразные флэшки, карты памяти и дискеты. Программа может помочь восстановить информацию утраченную в следствии повреждения носителя (даже физического) или простого удаления файлов. IsoBuster работает напрямую с файловой системой, благодаря чему процент восстановления достаточно велик. Программа может восстановить информацию на оптических дисках (CD, DVD, Blu-ray), USB-флэшках, разнообразных картах памяти (SD, SSD, MMC…), дискетах (Jaz, Zip, Floppy), и даже жестких дисках.