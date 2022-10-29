Recover My Files — это популярный инструмент для восстановления удаленных файлов на любых носителях.

Recover My Files позволяет восстанавливать файлы после обычного удаления, после сбоя в работе системы, после форматирования или даже в более сложных случаях, например, после переустановки операционной системы и т. п. Программа предлагает 2 основных режима: восстановления отдельных файлов или полное восстановление раздела жесткого диска. Также в программе предусмотрен широкий набор настроек для выбора файлов для восстановления и их сортировки.

Программа поддерживает восстановление удаленных файлов на жестких дисках, любых картах памяти, USB-носителях, дискетах, телефонах и прочих устройствах. Поддерживается работа со следующими файловыми системами: NTFS, FAT 12/16/32, exFAT, HFS, HFS+.