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Disk Drill

4.0.513

Мощный инструмент для восстановления удаленного

Бесплатно Windows
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Disk Drill — это инструмент для восстановления удаленных файлов. Программа долгие годы существовала для операционной системы Mac OS, но вот, совсем недавно, была выпущена версия и для Windows. Что важно, версия для Windows полностью бесплатна.

Disk Drill поддерживает восстановления файлов на дисках с файловыми системами NTFS, FAT, ExFAT, EXT 2/3/4 и HFS.

Disk Drill выглядит просто и доступно. Нужно всего лишь запустить процесс сканирования и программы выдаст список файлов, которые можно попробовать восстановить. Есть несколько режимов сканирования (от поверхностного и быстрого, до глубокого и долгого, который, кстати, может отъесть много ресурсов системы), функции сортировки обнаруженных файлов по типу, размеру и дате и еще несколько полезных функций. Не смотря на простоту, это достаточно мощный инструмент, которые может сослужить добрую службу.

Что нового в Disk Drill 4.0.513:

  • Добавлена новые сигнатуры файлов: AU (файлы Audacity) and PCX (растровые изображения).
  • Добавлена возможность изменения языка интерфейса из главного окна программы.
  • Множество улучшений в различных функциях: улучшена скорость сканирования, улучшено обнаружение файлов в некоторых форматах и многое другое.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Disk Drill 1 Скриншот Disk Drill 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.02.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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