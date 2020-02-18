Disk Drill — это инструмент для восстановления удаленных файлов. Программа долгие годы существовала для операционной системы Mac OS, но вот, совсем недавно, была выпущена версия и для Windows. Что важно, версия для Windows полностью бесплатна.

Disk Drill поддерживает восстановления файлов на дисках с файловыми системами NTFS, FAT, ExFAT, EXT 2/3/4 и HFS.

Disk Drill выглядит просто и доступно. Нужно всего лишь запустить процесс сканирования и программы выдаст список файлов, которые можно попробовать восстановить. Есть несколько режимов сканирования (от поверхностного и быстрого, до глубокого и долгого, который, кстати, может отъесть много ресурсов системы), функции сортировки обнаруженных файлов по типу, размеру и дате и еще несколько полезных функций. Не смотря на простоту, это достаточно мощный инструмент, которые может сослужить добрую службу.