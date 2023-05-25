Recuva — это программа для восстановления данных, утраченных вследствие удаления или сбоя. Отличается очень простым и доступным интерфейсом и не должна вызвать трудностей даже у неопытного пользователя. Выпуском программы занимается компания Piriform, знаменитая чистильщиком системы CCleaner.

Recuva сканирует носитель информации (жесткий диск или карту памяти) и предоставляет список файлов, классифицируя по состоянию (возможности восстановления), после чего файлы можно попытаться восстановить. Конечно же, восстановить утраченную информацию удается далеко не всегда и удачное восстановление информации зависит от целого ряда факторов.

Recuva предусмотрен целый ряд удобств, таких как система поиска и набор фильтров, которые помогут рассортировать восстанавливаемые файлы по имени, дате, формату или их состоянию. Также имеется специальная функция для надежного и безвозвратного удаления файлов.