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Recuva

1.53.2095

Простая программа для восстановления удаленных файлов

Бесплатно Windows

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Recuva — это программа для восстановления данных, утраченных вследствие удаления или сбоя. Отличается очень простым и доступным интерфейсом и не должна вызвать трудностей даже у неопытного пользователя. Выпуском программы занимается компания Piriform, знаменитая чистильщиком системы CCleaner.

Recuva сканирует носитель информации (жесткий диск или карту памяти) и предоставляет список файлов, классифицируя по состоянию (возможности восстановления), после чего файлы можно попытаться восстановить. Конечно же, восстановить утраченную информацию удается далеко не всегда и удачное восстановление информации зависит от целого ряда факторов.

Recuva предусмотрен целый ряд удобств, таких как система поиска и набор фильтров, которые помогут рассортировать восстанавливаемые файлы по имени, дате, формату или их состоянию. Также имеется специальная функция для надежного и безвозвратного удаления файлов.

Что нового в Recuva 1.53.2095:

В Recuva 1.53.2095 повышена производительность и исправлены ошибки.

Что нового в Recuva 1.53

  • Улучшена поддержка файловых систем Ext4 и Ext3.
  • Улучшено сканирование разделов Fat32.
  • Оптимизирована функция безопасной перезаписи в операционной системе Windows 10.
  • Расширена функция обнаружения дисков и разделов.
  • Улучшено управление программой с клавиатуры.
  • Произведены незначительные улучшения в интерфейсе и исправлены ошибки.
Скриншот Recuva 1 Скриншот Recuva 2 Скриншот Recuva 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 25.05.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Recuva

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