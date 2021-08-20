uTorrent Web — это очень простой торрент-клиент от разработчиков знаменитого uTorrent, рассчитанный на воспроизведение видео прямо в браузере. Программа не имеет отдельного окна, работает в любом современном браузере и способна проигрывать видео- и аудио-файлы из торрент-раздач прямо во время их загрузки.

uTorrent Web ориентирован на просмотр видео и адресован пользователям, которые предпочитают простейшие решения и использующих торрент, в основном, для загрузки фильмов и клипов. Пользователя достаточно найти торрент-файл с фильмом и просмотр начнется прямо в браузере. Загрузка торрента и воспроизведение идут параллельно и пользователю даже не требуется дожидаться полной закачки — при хорошем соединении воспроизведение начнется практически сразу.

uTorrent Web очень простой инструмент. При загрузке торрент-файла или обращении к magnet-ссылке тут же начинается загрузка раздачи. Если в ней содержится видео или аудио, то программа предложит воспроизведение. И хотя программа заточена под видео, она прекрасно скачивает любые другие раздачи так же, как и любой другой клиент.

Программа существует только для операционной системы Windows и полностью бесплатна (содержит рекламу). У приложения есть лишь самый необходимый минимум настроек: несколько опций поведения программы (язык интерфейса, автозапуск, очистка кэша…) и регулировка скорости скачивания и раздачи. Прочие настройки не предусмотрены.