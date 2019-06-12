BitTorrent — это официальный клиент для одноименной P2P-сети (сеть обмена файлами). BitTorrent ничем не отличается от самого популярного клиента сети uTorrent (оба принадлежат компании BitTorrent Inc.). Эти программы имеют идентичный набор возможностей, а больший размер дистрибутива BitTorrent обусловлен использованием другого типа установщика и идущим в нагрузку тулбаром от сайта Ask.com. Новые версии uTorrent выходят гораздо чаще, но в них не исключены ошибки (речь о тестовых версиях), а BitTorrent, в свою очередь, выпускается только в стабильном виде и его можно рекомендовать пользователям, которые стремятся к максимальной стабильности.

Говоря о функциональности можно ограничиться оной строчкой: поддержка всех востребованных технологий, удобство и интуитивно понятеный интерфейс, все необходимые настройки, скорость и стабильность. В общем, все как у uTorrent, о достоинствах которого знают все.

Говоря о самой сети BitTorrent стоит отметить, что она в минимальные сроки стала самой популярной в мире, сместив с почетного первого места KaZaA и потеснив eDonkey2000. BitTorrent принципиально отличается от своих собратьев — чтобы что-то скачать, нужно иметь специальный торрент-файл, коллекции которых можно найти на специальных сайтах, торрент-трэкерах. Сеть BitTorrent работает по не хитрому принципу: параллельно тому, как пользователь принимает файл, он одновременно отдает уже загруженную часть другим пользователям. Многие крупные разработчики (как правило, продуктов с открытым кодом, например дистрибутивов GNU/Linux) обратили внимание на BitTorrent и среди прочих каналов распространения своей продукции используют эту P2P-сеть.