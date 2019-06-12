SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

BitTorrent

7.10.5

Официальный клиент разрабтчиков BitTorrent

Скачать BitTorrent

BitTorrent — это официальный клиент для одноименной P2P-сети (сеть обмена файлами). BitTorrent ничем не отличается от самого популярного клиента сети uTorrent (оба принадлежат компании BitTorrent Inc.). Эти программы имеют идентичный набор возможностей, а больший размер дистрибутива BitTorrent обусловлен использованием другого типа установщика и идущим в нагрузку тулбаром от сайта Ask.com. Новые версии uTorrent выходят гораздо чаще, но в них не исключены ошибки (речь о тестовых версиях), а BitTorrent, в свою очередь, выпускается только в стабильном виде и его можно рекомендовать пользователям, которые стремятся к максимальной стабильности.

Говоря о функциональности можно ограничиться оной строчкой: поддержка всех востребованных технологий, удобство и интуитивно понятеный интерфейс, все необходимые настройки, скорость и стабильность. В общем, все как у uTorrent, о достоинствах которого знают все.

Говоря о самой сети BitTorrent стоит отметить, что она в минимальные сроки стала самой популярной в мире, сместив с почетного первого места KaZaA и потеснив eDonkey2000. BitTorrent принципиально отличается от своих собратьев — чтобы что-то скачать, нужно иметь специальный торрент-файл, коллекции которых можно найти на специальных сайтах, торрент-трэкерах. Сеть BitTorrent работает по не хитрому принципу: параллельно тому, как пользователь принимает файл, он одновременно отдает уже загруженную часть другим пользователям. Многие крупные разработчики (как правило, продуктов с открытым кодом, например дистрибутивов GNU/Linux) обратили внимание на BitTorrent и среди прочих каналов распространения своей продукции используют эту P2P-сеть.

Что нового в BitTorrent 7.10.5:

Исправлены ошибки.

Скриншот BitTorrent 1 Скриншот BitTorrent 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 12.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

uTorrent

Скачать бесплатно самый популярный торрент-клиент

qBittorrent

Скачать открытый торрент-клиент для всех платформ

Tixati

Клиент BitTorrent с открытым исходным кодом

Vuze

Мощный торрент-клиент с массой функций

uTorrent Web

Скачать торрент-клиент для браузера с упором на видео

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64