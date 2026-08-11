Obsidian — супер записная книжка — мощная и расширяемая система, рассчитанная на формирование базы знаний. Как говорят разработчики: «ваш второй мозг». Это по-настоящему крутой проект с активной разработкой, огромным сообществом, массой плагинов и подробной документацией.

Предполагается, что пользователь будет записывать отдельные мысли, идеи, планы, а система будет связывать их, обнаруживая схожие признаки. Obsidian подходит для самого широкого спектра задач — хоть запись идей на память, хоть каталогизация интересных пользователю данных, хоть написание книги, хоть что угодно прочее — это мощнейший инструмент для работы с любыми заметками.

Obsidian позволяет создавать текстовые заметки, которые будут связаны между собой. Заметки могут содержать тест (поддерживается богатое форматирование Markdown), графические изображения, видео/аудио и прочее, в том числе и функции встраивания документов в самых разных форматах. Масса возможностей позволяют отлично каталогизировать материалы. Для этого в программе есть хранилища, сами заметки, внутренние и внешние связи, ссылки, теги. Отлично продуманная система рассчитана на гибкость и позволит без труда разобраться в накопленных данных. В общем, получается сеть связанных данных.

Другой важной особенностью Obsidian является графическое представление взаимосвязей между материалами, что отлично отображает данные и позволяет увидеть связанные материалы. Каждая заметка представлена в виде точки, при взаимодействии с которой можно увидеть все остальные, имеющие с ней связь.

Расширяемость — важная особенность Obsidian. По сути это универсальный набор инструментов, из которых пользователь может сформировать систему под свои нужды. На данный момент предлагается огромное множество плагинов: 25 основных и 622 дополнительных, созданные сообществом — вряд ли есть задача, с которой не справится такой набор. А еще там есть больше сотни тем оформления интерфейса.

У Obsidian локальная база, которая, в случае краха хоть всего интернета, никуда не пропадет. Конечно, пользователю доступна синхронизация между несколькими устройствами через сервис разработчика. Она платная (примерно 100 USD в год). Однако, пользователь может исхитриться и синхронизироваться, к примеру, через сторонние облачные сервисы и сопутствующий софт, путем копирования локальной базы туда-сюда.

Само собой, программа кроссплатформенная — можно скачать Obsidian для Windows, GNU/Linux, Android, iOS и некоторых других операционных систем.