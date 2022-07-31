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Obsidian

0.15.9

Скачать программу для создания базы знаний

Open Source Windows Linux Android iOS

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Obsidian — супер записная книжка — мощная и расширяемая система, рассчитанная на формирование базы знаний. Как говорят разработчики: «ваш второй мозг». Это по-настоящему крутой проект с активной разработкой, огромным сообществом, массой плагинов и подробной документацией.

Предполагается, что пользователь будет записывать отдельные мысли, идеи, планы, а система будет связывать их, обнаруживая схожие признаки. Obsidian подходит для самого широкого спектра задач — хоть запись идей на память, хоть каталогизация интересных пользователю данных, хоть написание книги, хоть что угодно прочее — это мощнейший инструмент для работы с любыми заметками.

Obsidian позволяет создавать текстовые заметки, которые будут связаны между собой. Заметки могут содержать тест (поддерживается богатое форматирование Markdown), графические изображения, видео/аудио и прочее, в том числе и функции встраивания документов в самых разных форматах. Масса возможностей позволяют отлично каталогизировать материалы. Для этого в программе есть хранилища, сами заметки, внутренние и внешние связи, ссылки, теги. Отлично продуманная система рассчитана на гибкость и позволит без труда разобраться в накопленных данных. В общем, получается сеть связанных данных.

Это граф в Obsidian
Это граф в Obsidian
А это заметка
А это заметка
А вот это кое-какие опции
А вот это кое какие опции

Другой важной особенностью Obsidian является графическое представление взаимосвязей между материалами, что отлично отображает данные и позволяет увидеть связанные материалы. Каждая заметка представлена в виде точки, при взаимодействии с которой можно увидеть все остальные, имеющие с ней связь.

Расширяемость — важная особенность Obsidian. По сути это универсальный набор инструментов, из которых пользователь может сформировать систему под свои нужды. На данный момент предлагается огромное множество плагинов: 25 основных и 622 дополнительных, созданные сообществом — вряд ли есть задача, с которой не справится такой набор. А еще там есть больше сотни тем оформления интерфейса.

У Obsidian локальная база, которая, в случае краха хоть всего интернета, никуда не пропадет. Конечно, пользователю доступна синхронизация между несколькими устройствами через сервис разработчика. Она платная (примерно 100 USD в год). Однако, пользователь может исхитриться и синхронизироваться, к примеру, через сторонние облачные сервисы и сопутствующий софт, путем копирования локальной базы туда-сюда.

Само собой, программа кроссплатформенная — можно скачать Obsidian для Windows, GNU/Linux, Android, iOS и некоторых других операционных систем.

Что нового в Obsidian 0.15.9:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 31.07.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Obsidian

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