Obsidian — супер записная книжка — мощная и расширяемая система, рассчитанная на формирование базы знаний. Как говорят разработчики: «ваш второй мозг». Это по-настоящему крутой проект с активной разработкой, огромным сообществом, массой плагинов и подробной документацией.
Предполагается, что пользователь будет записывать отдельные мысли, идеи, планы, а система будет связывать их, обнаруживая схожие признаки. Obsidian подходит для самого широкого спектра задач — хоть запись идей на память, хоть каталогизация интересных пользователю данных, хоть написание книги, хоть что угодно прочее — это мощнейший инструмент для работы с любыми заметками.
Obsidian позволяет создавать текстовые заметки, которые будут связаны между собой. Заметки могут содержать тест (поддерживается богатое форматирование Markdown), графические изображения, видео/аудио и прочее, в том числе и функции встраивания документов в самых разных форматах. Масса возможностей позволяют отлично каталогизировать материалы. Для этого в программе есть хранилища, сами заметки, внутренние и внешние связи, ссылки, теги. Отлично продуманная система рассчитана на гибкость и позволит без труда разобраться в накопленных данных. В общем, получается сеть связанных данных.
Другой важной особенностью Obsidian является графическое представление взаимосвязей между материалами, что отлично отображает данные и позволяет увидеть связанные материалы. Каждая заметка представлена в виде точки, при взаимодействии с которой можно увидеть все остальные, имеющие с ней связь.
Расширяемость — важная особенность Obsidian. По сути это универсальный набор инструментов, из которых пользователь может сформировать систему под свои нужды. На данный момент предлагается огромное множество плагинов: 25 основных и 622 дополнительных, созданные сообществом — вряд ли есть задача, с которой не справится такой набор. А еще там есть больше сотни тем оформления интерфейса.
У Obsidian локальная база, которая, в случае краха хоть всего интернета, никуда не пропадет. Конечно, пользователю доступна синхронизация между несколькими устройствами через сервис разработчика. Она платная (примерно 100 USD в год). Однако, пользователь может исхитриться и синхронизироваться, к примеру, через сторонние облачные сервисы и сопутствующий софт, путем копирования локальной базы туда-сюда.
Само собой, программа кроссплатформенная — можно скачать Obsidian для Windows, GNU/Linux, Android, iOS и некоторых других операционных систем.
Что нового в последних версиях Obsidian:
Obsidian 1.11.7 — еще одно небольшое обновление в ветке 1.11.X: список изменений (на английском).
Что нового в Obsidian 1.9.10
- Добавлен Bases — новый базовый плагин, который может конвертировать набор заметок в базу данных. Bases позволяет создавать пользовательские представления для визуализации данных в хранилище и взаимодействовать с ним.
- Добавлен новый плагин Footnotes View, который включает новую вкладку боковой панели с функциональностью управления сносками текущей заметки.
- Прекращена поддержка свойств tag, alias, cssclass. теперь нужно использовать tags, aliases и cssclasses.
- Множество прочих изменений и улучшений.
Обновление Obsidian 1.8.4 исправляет ошибки.
Что нового в Obsidian 1.6.5
- Обновлен установщик для совместимости с Electron 30.1.2.
- Добавлен новый раздел опций внизу страницы «Файлы и ссылки». Там доступно восстановление кэша метаданных.
- Исправлен ряд ошибок.
Что нового в Obsidian 1.2.8
- Реализована функциональность закладок. Закладки пришли на смену плагину Starred. Позволяет создавать закладки на файлы, папки, графики, поисковые запросы, заголовки и блоки.
- Предпринято множество улучшений для сервиса Obsidian Publish.
- Предпринят ряд улучшений для окна поиска.
- Улучшен раздел настроек горячих клавиш.
- Добавлена новая настройка «Всегда фокусировать новые вкладки», которая служит для включения/выключения перехода на новую вкладку при ее открытии.
- Теперь модальные окна поддерживают клавиши навигации Page Down, Page Up, Home и End.
- Теперь ссылки с путями к директориям автоматически расширяются: [[folder/file]] > [[folder/file|file]].
- Добавлена новая команда «Закрыть группу вкладок», а также возможность закрыть всю группу через раскрывающееся меню группы вкладок.
- В контекстное меню ленты включены значки рядом с каждым элементом меню для наглядного определения включенных и отключенных элементов.
- Улучшена производительность отрисовки превью Markdown-разметки крупных документов.
- Исправлено множество ошибок.
Что нового в Obsidian 1.1.8
- Плагин Canvas — новый плагин, добавляющий функциональность размещения заметок на бесконечном холсте.
- Настраиваемая лента — управление отображением элементов в ленте. Доступна возможность менять местами (обычным перетаскиванием) и скрывать элементы.
- Ряд улучшений для разработчиков плагинов. В том числе новый API для работы с метаданными.
- Множество исправлений и мелких улучшений.
Что нового в Obsidian 1.0.0
- Вкладки — на них теперь построен интерфейс и взаимодействие между рабочими пространствами. Множество прочих изменений косвенно касается вкладок и это значительно влияет на процесс работы с программой.
- Стопки вкладок — новый вид и способ просмотра вкладок.
- Обширный редизайн интерфейса программы. Множество новых настроек. Палитра цветов для придания индивидуального оформления каждого отдельного хранилища.
- Новые команды, новая галерея тем, полный заголовок заметки вместе с ее содержимым, безрамочный режим интерфейса (без заголовка окна) и множество прочих изменений и исправлений.
Отзывы о Obsidian
После блокировки Ноушена, перешел на Обсидиан. Это конечно совсем другой инструмент и полностью не заменяет Ноушен, но полный контроль над своими заметками стал важнее.
В целом, большой набор плагинов делает Обсидиан довольно гибким и функциональным. Но нужно время на привыкание.
Хороши связи - вперед, назад. Можно строить и поисковое дерево!
Так и хочется иметь еще и ТИПЫ связей - разные для ветвей дерева.
Соответственно - усложнить запрос, используя простую грамматику...