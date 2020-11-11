OpenOffice 4.1.8 — сервисное обновление бесплатного пакета офисных программ

Apache Software Foundation выпустила обновленную версию бесплатного офисного пакета OpenOffice.

Это небольшое сервисное обновление, направленно на исправление ошибок, найденных в программе со времён выпуска предыдущей версии. Повод новости — сам факт выпуска новой версии, ведь обновления OpenOffice — явление крайне редкое, случающееся не чаще раза в год. В OpenOffice 4.1.8 исправлено несколько ошибок, обновлены словари (английский австрийский, датский и литовский), а также обновлен SDK для поддержки сборки с Java 8.

OpenOffice 4.1.8 исправляет следующие ошибки и проблемы: