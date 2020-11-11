OpenOffice 4.1.8 — сервисное обновление бесплатного пакета офисных программ

Apache Software Foundation выпустила обновленную версию бесплатного офисного пакета OpenOffice.
Это небольшое сервисное обновление, направленно на исправление ошибок, найденных в программе со времён выпуска предыдущей версии. Повод новости — сам факт выпуска новой версии, ведь обновления OpenOffice — явление крайне редкое, случающееся не чаще раза в год. В OpenOffice 4.1.8 исправлено несколько ошибок, обновлены словари (английский австрийский, датский и литовский), а также обновлен SDK для поддержки сборки с Java 8.
OpenOffice 4.1.8 исправляет следующие ошибки и проблемы:
- Исправлена проблема вставки в документ графических изображений .dib.
- Исправлена проблема с подключением к MediaWiki из окна опций дополнения.
- Исправлено усечение последней цифры счётчика слов.
- Исправлен сбой в функции экспорта PDF при использовании шрифтов Source Han Sans/Noto CJK.
- Исправлена проблема с неправильной проверкой пароля при открытии документов.
- Обновлены шрифты DejaVu до версии 2.34.
- Заменён Quicktime на MacAVF.
- Исправлена проблема с окном функции «Решатель» (решение уравнений), при которой в интерфейсе не помещались некоторые элементы.
- Исправлен возможный сбой работы функции проверки орфографии в текстовом процессоре Writer.