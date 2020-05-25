Atlantis Word Processor — это полнофункциональный текстовый процессор. Довольно мощная программа для работы с текстом, которая вполне сопоставима с мощными текстовыми редакторами из состава офисных пакетов.

Atlantis Word Processor способен удовлетворить широкий спектр потребностей: создание и чтение документов многих востребованных форматов (в том числе DOC и DOCX), широкие возможности по форматированию текста, расширенный буфер обмена, архивация документа, шифрование документа, разнообразные шаблоны и стили, газетные колонки, сноски, мощные функции поиска по документу, автозамена и многое другое. Также программа поддерживает множество мелких удобств типа настраиваемой автоматической корректировки набираемого текста. Также стоит указать, что Atlantis Word Processor способен осуществлять проверку орфографии, но русский язык, увы, не поддерживается.

Программа обладает полностью настраиваемым интерфейсом (похож на Microsoft Word старых версий) и поддерживает открытие нескольких документов в отдельных вкладках, а также включает множество всевозможных режимов отображения документа. Важно заметить, что у программу отсутствует русский интерфейс, который так важен для довольно сложного и функционально насыщенного продукта.