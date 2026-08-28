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Atlantis Word Processor

5.0.5.5

Бесплатный текстовый процессор

Пробная версия Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Atlantis Word Processor — это полнофункциональный текстовый процессор. Довольно мощная программа для работы с текстом, которая вполне сопоставима с мощными текстовыми редакторами из состава офисных пакетов.

Atlantis Word Processor способен удовлетворить широкий спектр потребностей: создание и чтение документов многих востребованных форматов (в том числе DOC и DOCX), широкие возможности по форматированию текста, расширенный буфер обмена, архивация документа, шифрование документа, разнообразные шаблоны и стили, газетные колонки, сноски, мощные функции поиска по документу, автозамена и многое другое. Также программа поддерживает множество мелких удобств типа настраиваемой автоматической корректировки набираемого текста. Также стоит указать, что Atlantis Word Processor способен осуществлять проверку орфографии, в том числе и русского языка.

Программа обладает полностью настраиваемым интерфейсом (похож на Microsoft Word старых версий) и поддерживает открытие нескольких документов в отдельных вкладках, а также включает множество всевозможных режимов отображения документа. Важно заметить, что у программу отсутствует русский интерфейс, который так важен для довольно сложного и функционально насыщенного продукта.

Для загрузки доступна полнофункциональная платная версия и бесплатная, с немного урезанным функционалом. Ознакомиться с отличиями версий можно на официальном сайте разработчика.

Скриншот Atlantis Word Processor 1 Скриншот Atlantis Word Processor 2 Скриншот Atlantis Word Processor 3

Что нового в последних версиях Atlantis Word Processor:

На панель документа добавлено две новые опции. Выравнивание кнопок по центру панели и установка максимальной ширины документа.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Atlantis Word Processor

Во-первых, у программы есть бесплатная Lite версия, которая не слишком сильно урезана и вполне функциональна. Во-вторых, теперь есть проверка орфографии на русском языке. Увы, интерфейс по-прежнему на английском, но разобраться можно. Заменить Word программа вполне может.

Автор: Макс15.06.2025

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