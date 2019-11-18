SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

QuiteRSS

0.19.1

Скачать простой и удобный RSS-клиент

Скачать QuiteRSS

QuiteRSS — это довольно функциональная, но притом простая в использовании, программа для получения новостей по RSS и Atom каналам. QuiteRSS будет полезен для отслеживания и чтения большого объема новостных лент с помощью их RSS-каналов.

QuiteRSS имеет просто и доступный интерфейс, который поддается настройке. Добавлять новостные ленты можно простым указыванием адреса сайта, после чего программа сама определит адрес RSS-потока.

Несмотря на простоту и удобство, в QuiteRSS есть полный набор необходимых удобств: автоматическое обновление каналов, фильтрация по каналам и новостям, пользовательские фильтры, система меток, автоматическая очистка каналов по ряду параметров, встроенный браузер, встроенный блокировщик рекламы Adblock, встроенный менеджер загрузки файлов, несколько типов уведомления об обновлениях и много прочих удобных мелочей.

QuiteRSS создается российскими разработчиками, полностью бесплатна, имеет открытые исходные коды, регулярно обновляется и распространяется в версиях для Windows и GNU/Linux.

Что нового в QuiteRSS 0.19.1:

  • Обновление Qt 5.13.2.
  • Обновление библиотеки OpenSSL 1.1.1d (Windows).
  • Исправлены ошибки.
Скриншот QuiteRSS 1 Скриншот QuiteRSS 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.11.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

WebSite-Watcher

Лучшая программа для отслеживания обновлений на сайтах

RSSOwl

Простой и удобный RSS-клиент с рядом функций

FeedReader

Удобный RSS-клиент для чтения новостей

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64