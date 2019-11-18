QuiteRSS — это довольно функциональная, но притом простая в использовании, программа для получения новостей по RSS и Atom каналам. QuiteRSS будет полезен для отслеживания и чтения большого объема новостных лент с помощью их RSS-каналов.

QuiteRSS имеет просто и доступный интерфейс, который поддается настройке. Добавлять новостные ленты можно простым указыванием адреса сайта, после чего программа сама определит адрес RSS-потока.

Несмотря на простоту и удобство, в QuiteRSS есть полный набор необходимых удобств: автоматическое обновление каналов, фильтрация по каналам и новостям, пользовательские фильтры, система меток, автоматическая очистка каналов по ряду параметров, встроенный браузер, встроенный блокировщик рекламы Adblock, встроенный менеджер загрузки файлов, несколько типов уведомления об обновлениях и много прочих удобных мелочей.

QuiteRSS создается российскими разработчиками, полностью бесплатна, имеет открытые исходные коды, регулярно обновляется и распространяется в версиях для Windows и GNU/Linux.