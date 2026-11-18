Website-Watcher — приложение для отслеживания обновлений на сайтах. В программу добавляются адреса сайтов за обновлением которых требуется следить и программа в автоматическом режиме (по расписанию) проверяет страницы. Если у сайта отсутствует RSS-поток или интересующая информация не публикуется через RSS, то Website-Watcher решит эту проблему. В программе имеется масса разнообразных настроек и система плагинов для расширения функциональности за счет дополнительных модулей (в комплекте идут плагины для взаимодействия с популярными движками форумов).

Программа может похвастаться мощнейшей системой фильтров, благодаря которой можно весьма тонко настроить все условия отслеживания изменений на сайтах. Такие фильтры работают по принципу включения/исключения текста находящегося на странице. Если интересует определенный отрезок веб-страницы, то можно настроить отслеживание только его, а прочее содержание игнорировать во избежание ложных срабатываний при проверке.

Website-Watcher — это лучший друг всякого ньюсмейкера. Программа окажется просто незаменимым помощником журналистам и вебмастерам, которым, по роду службы, необходимо отслеживать десятки и сотни источников в сети (и SLO.ru в их числе). Работящая программа выполнит всю рутинную работу за человека. Слава роботам!