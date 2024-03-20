RSS Guard — популярный RSS-агрегатор, программа для автоматического получения информации об обновлениях на сайтах и подобных материалов в формате RSS. Одна из немногих программ такого рода, которая до сих пор регулярно обновляется. Свободный проект с открытым исходным кодом.

RSS Guard дает полный спектр функций для работы с RSS-лентами. Программа позволяет получать и обрабатывать RSS-ленты, удобно читать полученные материалы и вести их базу. Поддерживает следующие форматы: RSS, RDF, ATOM, а также различные сервисы (Feedly, GMail…), со схожими форматами экспорта материалов.

RSS Guard довольно толковый инструмент с широким функционалом. Это полноценная программа, а не приложение на основе Electron, как, например, Fluent Reader или Raven Reader. Программа отлично подойдёт для серьезных задач, типа тонко настроенного мониторинга большого количества источников. Впрочем, RSS Guard подойдет и для более скромных потребностей и может работать без тонкой настройки.

RSS Guard предлагает богатый функционал: несколько отдельных аккаунтов, категории, сортировка источников и материалов, обновление по таймеру (глобальная настройка или для каждого источника), ряд настроек времени хранения материалов, настраиваемые горячие клавиши, настраиваемые уведомления, богатый ассортимент настроек соединения, встроенный медиаплеер и node.js. Отдельно стоит отметить возможность фильтрации статей по содержания, что позволит тонко настроить получение материалов. Все эти функции вполне стандартны для программ подобного рода, но в RSS Guard они поддаются значительной настройке.