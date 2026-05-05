Fluent Reader

1.2.2

Простой инструмент для получения обновлений по RSS

Open Source Windows Linux

Fluent Reader — простой и удобный RSS-клиент — инструмент для получения и чтения обновлений, получаемых по RSS-каналам.

Программа позволяет отслеживать обновления на сайтах через RSS/ATOM-потоки, настраивать их фильтрацию и удобно читать полученные материалы во встроенном браузере. Fluent Reader очень прост и удобен. Это не такой функциональный инструмент как RSS Guard, но возможностей программы будет достаточно большинству пользователей, которые желают удобно отслеживать несколько десятков источников.

Интерфейс Fluent Reader построен в стиле Fluent Design компании Microsoft и выглядит как родное приложение операционной системы. Пользователю доступно несколько режимов отображения материалов — карточки, списки и прочие. Поддерживается синхронизация с светлым/темным режимами операционной системы.

Fluent Reader поддерживает резервное копировании или перенос данных программы с помощью экспорта/импорта источников через OPML-файл, имеет функцию синхронизации между устройствами через RSS-сервисы, позволяет составлять правила с регулярными выражениями для фильтрации материалов, включает функции автоматическое удаления материалов и прочее.

Интерфейс Fluent Reader
Чтение материалов
Настройки
Что нового в последних версиях Fluent Reader:

  • Обновлен интерфейс с использованием системы проектирования Fluent 2.
  • Добавлена возможность отображать в боковом меню только источники с непрочитанными материалами.
  • Добавлена поддержка польского языка.
  • Улучшена навигация с помощью клавиатуры (в том числе по меню и навигации).
  • Исправлены ошибки.
