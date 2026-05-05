Fluent Reader — простой и удобный RSS-клиент — инструмент для получения и чтения обновлений, получаемых по RSS-каналам.

Программа позволяет отслеживать обновления на сайтах через RSS/ATOM-потоки, настраивать их фильтрацию и удобно читать полученные материалы во встроенном браузере. Fluent Reader очень прост и удобен. Это не такой функциональный инструмент как RSS Guard, но возможностей программы будет достаточно большинству пользователей, которые желают удобно отслеживать несколько десятков источников.

Интерфейс Fluent Reader построен в стиле Fluent Design компании Microsoft и выглядит как родное приложение операционной системы. Пользователю доступно несколько режимов отображения материалов — карточки, списки и прочие. Поддерживается синхронизация с светлым/темным режимами операционной системы.

Fluent Reader поддерживает резервное копировании или перенос данных программы с помощью экспорта/импорта источников через OPML-файл, имеет функцию синхронизации между устройствами через RSS-сервисы, позволяет составлять правила с регулярными выражениями для фильтрации материалов, включает функции автоматическое удаления материалов и прочее.