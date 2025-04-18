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Spark Mail

3.22.7

Скачать современный почтовый клиент

Бесплатно Windows Android iOS

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Spark Mail — популярный почтовый клиент. Кроссплатформенный, полнофункциональный, с современным интерфейсом. Можно скачать Spark Mail для Windows, Android и iOS.

Этот почтовый клиент широко популярен среди пользователей техники от Apple. Уже много лет программа считается чуть ли не лучшим почтовым клиентом для операционных систем от Apple, имеет огромную аудиторию преданных поклонников и регулярно получает награды от авторитетных изданий. С некоторых пор доступны версии для Windows и Android.

Своей популярности Spark Mail обязан целому ряду отлично продуманных функций, чистому современному интерфейсу и, что особо важно, массе опций, которые позволяют настроить почтовый клиент под привычки пользователя. Программа вполне удобна и без особой настройки, однако содержит несколько особенностей, на которые нужно потратить немного времени, чтобы в будущем обеспечить повышенную продуктивность и удобство.

Spark предлагает современный функционал: поддержку любых востребованных почтовых протоколов и сервисов, обработку почту ИИ, интеграция посторонними сервисами, множество функций автоматической и ручной сортировки писем, мощную адресную книгу, удобный интерфейс создания письма, сквозное шифрование, календарь, умные уведомления, ряд быстрых действий, богатый функционал работы в команде и многое другое.

Современный и отлично настраиваемый интерфейс — ещё одно преимущество Spark Mail.

Внимание! Программа может не работать на территории России (недоступен через Microsoft Store и может иметь отказ от обслуживания).

Интерфейс Spark Mail
Интерфейс Spark Mail
Быстрые действия
Быстрые действия

Что нового в последних версиях Spark Mail:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Spark Mail

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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