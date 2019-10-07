SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

PCMark

10 2.0.2144

Популярные тест производительности компьютера

Скачать PCMark

PCMark — это популярный тест производительности компьютера. Разработчиком является компания Futuremark, которая знаменита программой 3DMark — популярнейшим тестом производительности компьютера в играх и других 3D-приложениях. В отличии от последнего, PCMark тестирует общую производительность системы.

PCMark тестирует общий уровень производительности системы в реальных условиях, то есть при использовании самых настоящих приложений. Программа прогоняет ряд заданий, имитирующих активность популярных программ, которыми пользуется большинство пользователей в своей повседневной работе. Тесты можно условно разделить на 3 типа: рядовые программы (например, браузер или приложение для видеоконференций), офисные приложения и программы для работы с мультимедиа (видео, аудио, графика).

После прохождения тестов, PCMark присваивает протестированному компьютеру оценку, которая отражает его качество и пригодность для работы с современными программами.

На самом деле, там есть целых 3 разных набора тестов, но для бесплатного использования доступен только один, которого, впрочем, будет вполне достаточно большинству пользователей.

Что нового в PCMark 10 2.0.2144:

Оптимизированы тесты.

Скриншот PCMark 1 Скриншот PCMark 2 Скриншот PCMark 3 Скриншот PCMark 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 07.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

AIDA64

Самая популярная программа для определения железа, тестирования и мониторинга

SiSoftware Sandra

Старейшая программа для определения железа, теста и мониторинга

HWiNFO

Скачать бесплатно программу для определения железа

3DMark

Скачать самый уважаемый тест компьютера в 3D

Speccy

Очень простая программа для определения железа компьютера

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64