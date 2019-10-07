PCMark — это популярный тест производительности компьютера. Разработчиком является компания Futuremark, которая знаменита программой 3DMark — популярнейшим тестом производительности компьютера в играх и других 3D-приложениях. В отличии от последнего, PCMark тестирует общую производительность системы.

PCMark тестирует общий уровень производительности системы в реальных условиях, то есть при использовании самых настоящих приложений. Программа прогоняет ряд заданий, имитирующих активность популярных программ, которыми пользуется большинство пользователей в своей повседневной работе. Тесты можно условно разделить на 3 типа: рядовые программы (например, браузер или приложение для видеоконференций), офисные приложения и программы для работы с мультимедиа (видео, аудио, графика).

После прохождения тестов, PCMark присваивает протестированному компьютеру оценку, которая отражает его качество и пригодность для работы с современными программами.

На самом деле, там есть целых 3 разных набора тестов, но для бесплатного использования доступен только один, которого, впрочем, будет вполне достаточно большинству пользователей.