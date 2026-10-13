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3DMark

2.32.8919

Скачать самый уважаемый тест компьютера в 3D

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3DMark — это самый известный тест производительности компьютера в сложных трехмерных приложениях. Программа существует и регулярно обновляется много лет, за которые заслужил непререкаемый авторитет и уважение, как пользователей, так и производителей железа (даже случалось, что крупные производители оптимизировали свое железо для успеха в тестах 3DMark). В первую очередь, нужен продвинутым геймерам для тестирования видеокарты и компьютера в целом, так как условия тестов наиболее приближены к игровым.

3DMark включает несколько сложных и очень визуально продвинутых трехмерных сцен, которые обрабатываются в реальном времени. Сложные тесты проверяют производительность видеокарты и компьютера при обработке 3D-графики и включают самые продвинутые эффекты, требующие передовых технологий. Тесты отображают то будущее, которое ждет видеокарту пользователя после выхода новейших игр. После прохождения теста, программа выдает результат в цифрах и его можно сравнить с результатами других проверок.

В 3DMark предлагается несколько тестов производительности и стресс-тесты. Есть как общение тесты, так и тесты проверяющие определенное устройство (процессор, видеокарту, носитель информации) или технологию (DirectX 12/11 или Vulkan). Доступен ряд сопутствующих опций для тонкой настройки тестирования.

К сожалению, для свободной загрузки доступна только урезанная Demo-версия.

Интерфейс 3DMark
Интерфейс 3DMark
Тесты
Тесты
Запуск теста
Запуск теста

Что нового в последних версиях 3DMark:

  • Добавлены тесты 3DMark Solar Bay Extreme и 3DMark Solar Bay Extreme Stress.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о 3DMark

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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