3DMark — это самый известный тест производительности компьютера в сложных трехмерных приложениях. Программа существует и регулярно обновляется много лет, за которые заслужил непререкаемый авторитет и уважение, как пользователей, так и производителей железа (даже случалось, что крупные производители оптимизировали свое железо для успеха в тестах 3DMark). В первую очередь, нужен продвинутым геймерам для тестирования видеокарты и компьютера в целом, так как условия тестов наиболее приближены к игровым.

3DMark включает несколько сложных и очень визуально продвинутых трехмерных сцен, которые обрабатываются в реальном времени. Сложные тесты проверяют производительность видеокарты и компьютера при обработке 3D-графики и включают самые продвинутые эффекты, требующие передовых технологий. Тесты отображают то будущее, которое ждет видеокарту пользователя после выхода новейших игр. После прохождения теста, программа выдает результат в цифрах и его можно сравнить с результатами других проверок.

В 3DMark предлагается несколько тестов производительности и стресс-тесты. Есть как общение тесты, так и тесты проверяющие определенное устройство (процессор, видеокарту, носитель информации) или технологию (DirectX 12/11 или Vulkan). Доступен ряд сопутствующих опций для тонкой настройки тестирования.

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