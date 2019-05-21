3DMark — это самый известный тест производительности компьютера в сложных трехмерных приложениях. Программа существует и регулярно обновляется много лет, за которые заслужил непререкаемый авторитет и уважение, как пользователей, так и производителей железа (даже случалось, что крупные производители оптимизировали свое железо для успеха в тестах). 3DMark, в первую очередь, нужен продвинутым геймерам для тестирования видеокарты и компьютера в целом, так как условия тестов наиболее приближены к игровым.

3DMark включает несколько сложных и очень красивых трехмерных сцен, которые обрабатываются в реальном времени. Сложные тесты проверяют производительность видеокарты и компьютера при обработке 3D-графики и включают самые продвинутые эффекты, требующие передовых технологий. Тесты отображают то будущее, которое ждет видеокарту пользователя после выхода новейших игр. После прохождения теста, программа выдает результат в цифрах и его можно сравнить с результатами других проверок.

Программа выпускается в 3-х различных редакциях. Basic (стандартная), Advanced (включает дополнительные функции) и Professional (адресована тестовым лабораториям). Единственной версией доступной для загрузки является Basic в которой, увы, отсутствует возможность менять параметры тестирования, однако и ее вполне хватит рядовому пользователю.