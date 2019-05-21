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3DMark

2.8.6572

Скачать самый уважаемый тест компьютера в 3D

Скачать 3DMark

3DMark — это самый известный тест производительности компьютера в сложных трехмерных приложениях. Программа существует и регулярно обновляется много лет, за которые заслужил непререкаемый авторитет и уважение, как пользователей, так и производителей железа (даже случалось, что крупные производители оптимизировали свое железо для успеха в тестах). 3DMark, в первую очередь, нужен продвинутым геймерам для тестирования видеокарты и компьютера в целом, так как условия тестов наиболее приближены к игровым.

3DMark включает несколько сложных и очень красивых трехмерных сцен, которые обрабатываются в реальном времени. Сложные тесты проверяют производительность видеокарты и компьютера при обработке 3D-графики и включают самые продвинутые эффекты, требующие передовых технологий. Тесты отображают то будущее, которое ждет видеокарту пользователя после выхода новейших игр. После прохождения теста, программа выдает результат в цифрах и его можно сравнить с результатами других проверок.

Программа выпускается в 3-х различных редакциях. Basic (стандартная), Advanced (включает дополнительные функции) и Professional (адресована тестовым лабораториям). Единственной версией доступной для загрузки является Basic в которой, увы, отсутствует возможность менять параметры тестирования, однако и ее вполне хватит рядовому пользователю.

Что нового в 3DMark 2.8.6572:

  • Улучшено отображение структуры директорий при установке программы в пользовательскую папку.
  • Исправлены проблемы в системе информирования об обновлениях программы.
Скриншот 3DMark 1 Скриншот 3DMark 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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