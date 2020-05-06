Open Hardware Monitor — полностью бесплатный инструмент для мониторинга состояния железа компьютера в реальном времени. Свободный проект с открытыми исходными кодами, который часто используется, как основа в некоторых сторонних программах.

Open Hardware Monitor отображает детальную информацию по состоянию ключевых узлов компьютера (процессор, материнская плата, память, видеокарта, носители информации...). В реальном времени отображаются такие параметры как температура, степень загрузки, напряжение, частота, скорость вращения вентиляторов и т. п. Простая и удобная таблица отображает текущее значение, а также минимально и максимально зафиксированные.

У программы компактный интерфейс, маленький размер дистрибутива. Она совсем нетребовательна к ресурсам системы и не нуждается в установке. Open Hardware Monitor может сидеть в трее и не давать о себе знать, пока не понадобится.

Интерфейс Open Hardware Monitor Настройка отображения датчиков Дополнительные удобства

Для удобства мониторинга предусмотрено два дополнительных удобства — виджет для рабочего стола и иконка в трее. На них можно вынести отображение состояния определенного компонента системы (на иконку — один, а на виджет — хоть все). Например, текущую температуру процессора или скорость вращения одного из вентиляторов.

Open Hardware Monitor постоянно развивается, добавляя в программу поддержку особенностей нового железа и используемых в нем технологий. Она отлично подойдёт, как для старого железа, так и для новейших компьютеров.