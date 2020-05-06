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Open Hardware Monitor

0.9.3

Скачать бесплатный инструмент для мониторинга состояния компьютера

Open Source Windows
Скачать Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor — полностью бесплатный инструмент для мониторинга состояния железа компьютера в реальном времени. Свободный проект с открытыми исходными кодами, который часто используется, как основа в некоторых сторонних программах.

Open Hardware Monitor отображает детальную информацию по состоянию ключевых узлов компьютера (процессор, материнская плата, память, видеокарта, носители информации...). В реальном времени отображаются такие параметры как температура, степень загрузки, напряжение, частота, скорость вращения вентиляторов и т. п. Простая и удобная таблица отображает текущее значение, а также минимально и максимально зафиксированные.

У программы компактный интерфейс, маленький размер дистрибутива. Она совсем нетребовательна к ресурсам системы и не нуждается в установке. Open Hardware Monitor может сидеть в трее и не давать о себе знать, пока не понадобится.

Интерфейс Open Hardware Monitor
Интерфейс Open Hardware Monitor
Настройка отображения датчиков
Настройка отображения датчиков
Дополнительные удобства
Дополнительные удобства

Для удобства мониторинга предусмотрено два дополнительных удобства — виджет для рабочего стола и иконка в трее. На них можно вынести отображение состояния определенного компонента системы (на иконку — один, а на виджет — хоть все). Например, текущую температуру процессора или скорость вращения одного из вентиляторов.

Open Hardware Monitor постоянно развивается, добавляя в программу поддержку особенностей нового железа и используемых в нем технологий. Она отлично подойдёт, как для старого железа, так и для новейших компьютеров.

Что нового в Open Hardware Monitor 0.9.3:

  • Добавлена поддержка групп процессоров в Windowsдля отображения всех процессорных ядер (например, для AMD Ryzen Threadripper 3990X).
  • Добавлена поддержка контроля вентиляторов для ITE IT8721F, IT8665E, IT8686E, IT8688E и IT879XE.
  • Добавлена поддержка сохранения и восстановления расширенного состояния дерева устройств.
  • Улучшена поддержка видеокарт от AMD.
  • Улучшены метки процессоров и видео от AMD.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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