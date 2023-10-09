FPS Monitor — оверлей для игр, с подробной информацией о текущем состоянии основных узлов компьютера. Мощная и настраиваемая система мониторинга, отображающая подробную информацию о состоянии железа прямо поверх экрана игры.

FPS Monitor отлично подойдет оверклокерам, геймерам и всяким компьютерным энтузиастам — программа позволит иметь перед глазами всю необходимую информацию. FPS Monitor отображает не только FPS (количество кадров в секунду), как можно подумать из названия. Это мощный инструмент, поддерживающий самые разные датчики. Поддерживается отображение всех ключевых параметров состояния процессора, видеокарты, памяти, носителей информации, различных вентиляторов, сетевоого трафика и много другого. Это позволяет следить за изменениями в реальном времени, сразу заметить важное (к примеру, перерасход ресурсов) или определить самое узкое звено системы. Пользователь может настроить FPS Monitor по своему вкусу и выбрать только необходимые ему данные. Также важно отметить оповещения (к примеру, при достижении определенных значений).

Интерфейс FPS Monitor Редактор оверлея с датчиками Настройки

Настройка визуального отображения датчиков является важной особенностью FPS Monitor. В программе предусмотрен редактор — сетка экрана, на которой можно размещать нужные датчики как угодно пользователю. Получившаяся сетка и будет отображаться в играх поверх основной картинки. Разумеется, есть масса настроек самих датчиков: размер, цвет, шрифт, прозрачность и прочие параметры, которых довольно много.

Там есть еще множество мелких удобств, типа ведения статистики (пишется в файл и доступна для последующего анализа) или функции создания скриншотов.

Скачайте FPS Monitor бесплатно. Демоверсия имеет ряд ограничений, а полная версия программы стоит 350 рублей.