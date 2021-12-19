EVGA Precision — программа для разгона видеокарт от NVIDIA серий RTX и GTX. Разрабатывается компанией EVGA — известным производителем видеокарт. Альтернатива популярной MSI Afterburner.

EVGA Precision служит для разгона — повышения заводских характеристик видеокарты с целью увеличения мощности и производительности, а также последующего мониторинга состояния. Настройка напряжения и частоты графического процессора, настройка частоты работы памяти, регулирование и мониторинг скорости вращения вентиляторов, управление RGB-подсветкой и ряд прочих опций. Программа поддерживает профили настроек, благодаря которым можно в одно нажатие горячей клавиши переключаться между ранее созданными конфигурациями. Важно отметить функцию OC Scan, которая проводит стресс-тестирование для проверки стабильности работы видеокарты после разгона и поиска оптимальных настроек.

Интерфейс EVGA Precision Графики Настройка подсветки

В программе есть функция OSD-меню для мониторинга состояния ключевых параметров видеокарты прямо в играх, а также функция создания скриншотов.

Последнюю версию EVGA Precision X1 можно скачать для 64-битных операционных систем Windows 8, 10 и 11.

ТРЕВОГА! Неаккуратное обращение с EVGA Precesion может привести к порче видеокарты. Можно доразгоняться до того, что видеокарта сгорит и все, — это не шуточки. В таких случаях всегда виноват пользователь и никогда EVGA и SLO.ru. Пользуйтесь этой программой аккуратно и с осознанием риска.