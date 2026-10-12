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Core Temp

1.21

Анализ и мониторинг состояния процессора в реальном времени

Бесплатно Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Core Temp — это небольшая программа для анализа и мониторинга текущего состояния процессора компьютера.

Программа отображает полную информацию о центральном процессоре: производитель, модель, количество ядер и потоков, платформа, частота, VID, ревизия, CPUID, техпроцесс, тепловой пакет. Также Core Temp осуществляет мониторинг состояния процессора в реальном времени и отображает потребляемую энергию, текущую загруженность, текущую частоту, температуру всех ядер, при том записывает минимальные и максимальные зафиксированные значения. Кроме того, программа умеет оповещать о достижении критической температуры, что может защитить от перегрева.

У Core Temp очень простой интерфейс: маленькое окошко, в котором компактно отображается вся нужная информация. Программа умеет интегрироваться в операционную систему и, к примеру, отображать температуру процессора на значке панели задач или на иконке в трее. Также поддерживается система плагинов, большинство из которых, это гаджеты для рабочего стола, которые будут отображать информацию.

Скачайте Core Temp. Программа поддерживает все операционные системы семейства Windows от XP до 11 и процессоры производства Intel, AMD и VIA.

Скриншот Core Temp 1 Скриншот Core Temp 2

Что нового в последних версиях Core Temp:

Прочитайте новость: Core Temp 1.19.5 — редкое обновление с поддержкой новых процессоров и прочими улучшениями

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Core Temp

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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