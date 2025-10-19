SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Core Temp 1.19.5

Core Temp 1.19.5

 OCCT 15

OCCT 15

 Microsoft PowerToys 0.95.0

Microsoft PowerToys 0.95.0

 ONLYOFFICE 9.1

ONLYOFFICE 9.1

 Windows 10 — поддержка прекращена

Windows 10 — поддержка прекращена

 Zorin OS 18

Zorin OS 18
Core Temp 1.19.5 — редкое обновление с поддержкой новых процессоров и прочими улучшениями 19.10.2025

Core Temp 1.19.5 — редкое обновление с поддержкой новых процессоров и прочими улучшениями

Вышла новая версия утилиты Core Temp.

Core Temp — это небольшая программа для анализа и мониторинга текущего состояния процессора компьютера. Отображает полную информацию о центральном процессоре и осуществляет мониторинг состояния в реальном времени, отображая потребляемую энергию, текущую загруженность, текущую частоту, температуру всех ядер, при том записывает минимальные и максимальные зафиксированные значения.

Core Temp 1.19.5 — редкое обновление — предыдущая версия была выпущена больше двух лет назад. Помимо главного, включения поддержки большинства новых процессоров от AMD и Intel, в этой версии предпринят ряд изменений, направленных на повышение общего качества программы. Включено отображение новых параметров, добавлена информация о среднем значении частот, обновлены некоторые диалоги, а также добавлен темный режим интерфейса.

Интерфейс Core Temp
Интерфейс Core Temp

Что нового в Core Temp 1.19.5

  • Добавлена поддержка процессоров AMD Zen 4, в том числе ThreadRipper 7000, Raphael, Dragon Ridge, Genoa ES, Hawk Point, Phoenix. Добавлена поддержка процессоров AMD Zen 5, в том числе ThreadRipper 9000 series, Granite Ridge, Fire Range, Strix Halo, Strix Point, Krackan Point, Turin.
  • Добавлена информация о температуре отдельно по каждому CCD и ядру для всех поколений процессоров AMD Zen.
  • Реализовано определение TDP и TjMax на большинстве процессоров AMD Zen.
  • Добавлена поддержка процессоров Intel, в том числе Sapphire Rapids, Emerald Rapids, Granite Rapids, Lunar Lake M. Также включена предварительная поддержка Panther Lake.
  • Реализован темный режим интерфейса (Windows 10+).
    • В главное окно добавлена информация об Effective Clock. Вместо удаленной Modulation.
  • Добавлено меню выбора ядра по частоте (правый клик на поле частоты).
  • Добавлены всплывающие подсказки для P-Core/E-Core.
  • Добавлена возможность указания пути сохранения лог-файла.
  • Добавлена поддержка журнала событий Windows для записи событий перегрева (Overheat Protection).
  • Обновлен окно с информацией о системе.
  • В таблицу измерения температуры ядер добавлена новая колонка с информацией о среднем значении.
  • Теперь интерфейс программы для процессоров AMD такой же, как и у Intel.
  • Теперь информация о Tdie и Tctl на процессорах Zen 1 (если применимо).
  • Упразднена настройки Mini-Mode и TjMax.

Исправлен ряд ошибок. Исправлены проблемы с получением информации о новых процессорах от AMD, исправлены проблемы со старыми процессорами, устранены проблемы отображения окна программы, исправлены прочие сбои и ошибки.

Скачать Core Temp 1.19.5

БесплатноРазмер: 1.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

OCCT 15 — обновление с новым тестом SSD/HDD, улучшенным тестом видеокарты и скинами

OCCT 15 — обновление с новым тестом SSD/HDD, улучшенным тестом видеокарты и скинами

FurMark 2.10.0.0 — обновленная версия самого популярного стресс-теста системы

FurMark 2.10.0.0 — обновленная версия самого популярного стресс-теста системы

Microsoft PowerToys 0.95.0 — добавлен инструмент Light Switch и ускорена работа Палитры команд

Microsoft PowerToys 0.95.0 — добавлен инструмент Light Switch и ускорена работа Палитры команд

ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов

ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

digiKam 8.8.0 — заметное обновление многофункционального инструмента для проявки RAW-файлов

OCCT 15 — обновление с новым тестом SSD/HDD, улучшенным тестом видеокарты и скинами

FurMark 2.10.0.0 — обновленная версия самого популярного стресс-теста системы

Microsoft PowerToys 0.95.0 — добавлен инструмент Light Switch и ускорена работа Палитры команд

ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++