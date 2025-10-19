Core Temp 1.19.5 — редкое обновление с поддержкой новых процессоров и прочими улучшениями

Вышла новая версия утилиты Core Temp.

Core Temp — это небольшая программа для анализа и мониторинга текущего состояния процессора компьютера. Отображает полную информацию о центральном процессоре и осуществляет мониторинг состояния в реальном времени, отображая потребляемую энергию, текущую загруженность, текущую частоту, температуру всех ядер, при том записывает минимальные и максимальные зафиксированные значения.

Core Temp 1.19.5 — редкое обновление — предыдущая версия была выпущена больше двух лет назад. Помимо главного, включения поддержки большинства новых процессоров от AMD и Intel, в этой версии предпринят ряд изменений, направленных на повышение общего качества программы. Включено отображение новых параметров, добавлена информация о среднем значении частот, обновлены некоторые диалоги, а также добавлен темный режим интерфейса.

Интерфейс Core Temp

Что нового в Core Temp 1.19.5

Добавлена поддержка процессоров AMD Zen 4, в том числе ThreadRipper 7000, Raphael, Dragon Ridge, Genoa ES, Hawk Point, Phoenix. Добавлена поддержка процессоров AMD Zen 5, в том числе ThreadRipper 9000 series, Granite Ridge, Fire Range, Strix Halo, Strix Point, Krackan Point, Turin.

Добавлена информация о температуре отдельно по каждому CCD и ядру для всех поколений процессоров AMD Zen.

Реализовано определение TDP и TjMax на большинстве процессоров AMD Zen.

Добавлена поддержка процессоров Intel, в том числе Sapphire Rapids, Emerald Rapids, Granite Rapids, Lunar Lake M. Также включена предварительная поддержка Panther Lake.

Реализован темный режим интерфейса (Windows 10+).

В главное окно добавлена информация об Effective Clock. Вместо удаленной Modulation. Добавлено меню выбора ядра по частоте (правый клик на поле частоты).

Добавлены всплывающие подсказки для P-Core/E-Core.

Добавлена возможность указания пути сохранения лог-файла.

Добавлена поддержка журнала событий Windows для записи событий перегрева (Overheat Protection).

Обновлен окно с информацией о системе.

В таблицу измерения температуры ядер добавлена новая колонка с информацией о среднем значении.

Теперь интерфейс программы для процессоров AMD такой же, как и у Intel.

Теперь информация о Tdie и Tctl на процессорах Zen 1 (если применимо).

Упразднена настройки Mini-Mode и TjMax.

Исправлен ряд ошибок. Исправлены проблемы с получением информации о новых процессорах от AMD, исправлены проблемы со старыми процессорами, устранены проблемы отображения окна программы, исправлены прочие сбои и ошибки.