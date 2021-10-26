ASTRA (Advanced Sysinfo Tool & Reporting Assistant) — программа для анализа конфигурации компьютера и внешних устройств. Предоставляет практически исчерпывающую информацию об аппаратной и программной составляющих системы.

Программы анализирует компьютер и дает исчерпывающую информацию обо всех его компонентах. Кроме базовой информации, способна дать и более интересные, недокументированные сведения о большинстве устройств.

ASTRA обладает классическим для такого типа программа интерфейсом. Кроме прочего, в программе есть возможность составления отчетов о комплектующих, а также поддерживается работа в режиме командной строки

Программа платная. Цена — 800 рублей для домашнего пользователя.