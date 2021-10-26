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ASTRA32

3.91

Программа для определения конфигурации компьютера

Пробная версия Windows
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ASTRA (Advanced Sysinfo Tool & Reporting Assistant) — программа для анализа конфигурации компьютера и внешних устройств. Предоставляет практически исчерпывающую информацию об аппаратной и программной составляющих системы.

Программы анализирует компьютер и дает исчерпывающую информацию обо всех его компонентах. Кроме базовой информации, способна дать и более интересные, недокументированные сведения о большинстве устройств.

ASTRA обладает классическим для такого типа программа интерфейсом. Кроме прочего, в программе есть возможность составления отчетов о комплектующих, а также поддерживается работа в режиме командной строки

Программа платная. Цена — 800 рублей для домашнего пользователя.

Что нового в ASTRA32 3.91:

  • Добавлена поддержка стандарта SBIOS 3.5.0.
  • Добавлена поддержка определения новейших процессоров: Intel Core i9 (Tiger Lake-B, Alder Lake-S), Intel Core i9 Mobile (Alder Lake-P), Intel Core i7 (Tiger Lake-B, Alder Lake-S), Intel Core i7 Mobile (Alder Lake-P), Intel Core i5 (Tiger Lake-B, Alder Lake-S), Intel Core i5 Mobile (Alder Lake-P), Intel Core i3 (Tiger Lake-B, Alder Lake-S), Intel Pentium Gold (Alder Lake-S), Intel Pentium Mobile (Ice Lake-U), Intel Celeron (Alder Lake-S), Intel Celeron Embedded (Tiger Lake-H), Intel Alder Lake-HX, Intel Raptor Lake-S, Intel Raptor Lake-P, AMD Athlon SFF, AMD Athlon XP SFF, AMD Duron SFF, AMD Duron MP, AMD Mobile Duron, DM&P Vortex86SX, DM&P Vortex86DX2, DM&P Vortex86EX2, DM&P Vortex86DX3.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров AMD Mendocino.
  • Обновлена база данных.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот ASTRA32
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 26.10.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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