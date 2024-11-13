ACDSee Free — это новая разработка от компании ACDSystem, которая известна такими мощными программами для каталогизации и обработки фотографий как ACDSee и ACDSee Photo Studio. Тут необходимо сразу оговориться, что ACDSee Free не является упрощенной версией выше указанных программ, а является отдельным продуктом с совсем иными возможностями.

ACDSee Free это очень простой и очень быстрый просмотрщик графических файлов. Поддерживает ряд популярных форматов: RAW многих фотокамер, BMP, GIF, JPEG, PNG, TGA, TIFF, WBMP, PCX, PIC, WMF и EMF. ACDSee Free имеет очень скромный функционал: умеет просматривать по порядку картинки находящиеся в одной директории, переворачивать и масштабировать изображения, а также включает относительно мощные функции печати изображений. Простой и удобный интерфейс содержит несколько элементов навигации и строку с информацией о просматриваемом изображении. На этом возможности программы заканчиваются. То есть, ACDSee Free мало чем отличатся от стандартного инструмент просмотра картинок из состава Windows. Как ни странно, но ACDSee Free даже не поддерживает просмотра изображений в режиме миниатюр, что просто возмутительно.

Увы, но в функциональном плане ACDSee Free уступает многим программам подобного толка и не может соревноваться с такими программами как XnView или FastStone Image Viwer, которые превосходят ACDSee Free буквально во всем. Однако, если необходима чуть более удобная замена стандартному средству операционной системы для просмотра изображений, то ACDSee Free может вполне сгодиться. Однако поддержка RAW-форматов, если она нужна, окажется значительным плюсом.