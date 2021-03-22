digiKam — многофункциональный инструмент для проявки RAW-файлов и каталогизации фотографий с рядом сопутствующих функций. В первую очередь ориентирован на ведение базы и адресован владельцам крупных коллекций фотографий. Полностью бесплатная программа с открытыми исходными кодами.

digiKam позволит создать базу фотографий для удобного доступа к большой коллекции. Включает массу вариантов упорядочивания, параметров сортировки, теги, метки, поиск и прочее. Там есть распознавание лиц, отображение снимков на географической карте, рейтинги и многое другое. Отлично настраиваемый интерфейс включает возможности изменения отображения многих элементов, а также удобный просмотрщик самих изображений.

Интерфейс digikam Просмотр фотографий Настройки вида

В программе есть редактор, инструменты которого позволяют как изменять параметры изображения, так и осуществлять коррекцию фотографий. Инструментарий фотокоррекции не такой мощный как в DxO PhotoLab или даже RawTherapee, но может пригодится в ряде случаев.

digiKam поддерживает RAW многих фотокамер и массу прочих графических форматов. Конечно, там есть поддержка получения изображений с внешних устройств (камер, сканеров, различных носителей информации).

В digiKam множество сопутствующих удобств, типа слайдшоу или возможности послать изображения на различные сервисы.