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MyPaint

2.0.0

Скачать графический редактор для художников

Open Source Windows Linux
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MyPaint — это полностью бесплатный растровый графический редактор, адресованный цифровым художникам. Распространяется для операционных систем Windows и GNU/Linux. MyPaint является свободным проектом, разрабатываемым одним автором при поддержке сообщества, сформировавшегося вокруг проекта.

У графического редактора MyPaint простой и чистый интерфейс, который понравится многим пользователям. В программе присутствует набор традиционных инструментов для рисования и функций для упрощения творческого процесса (к примеру, горячие клавиши для вызова определенных кистей). MyPaint вполне сгодится для создания даже довольно сложного рисунка и может быть полезен, как любителям, так и профессионалам.

Интерфейс MyPaint
Интерфейс MyPaint
Кисти в MyPaint
Кисти в MyPaint
Настройки MyPaint
Настройки MyPaint

Среди инструментов основное внимание уделено кистям — главному инструменту в редакторах такого типа. Пользователю доступен широкий набор кистей имитирующих самые разные эффекты. Если художнику для реализации задуманного недостаточно предустановленного набора, то он волен создавать свои кисти, которые помогут реализовать задуманное. Также для загрузки доступны дополнительные наборы кистей.

Разумеется, MyPaint рассчитан на работу с различными планшетами (Wacom и прочих производителей). Поддерживаются самые различные устройства и их особенности.

Что нового в MyPaint 2.0.0:

Крупное обновление с массой улучшений.Список изменений будет опубликован позже.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 17.02.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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