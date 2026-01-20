SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
WinDirStat 2.5.0 — крупное обновление инструмента для анализа содержимого диска

WinDirStat 2.5.0

 Opera One R3 — оформление Островков вкладок, обновленный ИИ-, программа тестирования Early Bird

Opera One R3

 NVIDIA 11.0.6 — добавлена поддержка DLSS 4.5

NVIDIA App 11.0.6 с DLSS 4.5

 Firefox 147

Firefox 147

 Linux Mint 22.3

Linux Mint 22.3

 HWiNFO 8.40 — обновление с новым стресс-тестом

HWiNFO 8.40 (включен стресс-тест)
💬 ОТЗЫВЫ

Affinity Studio

3.0.3

Скачать бесплатный пакет профессиональных графических программ

Бесплатно Windows

Скачать Affinity Studio

ВЫБОР ВЕРСИИ

Affinity Studio — бесплатный пакет профессиональных программ для работы с графикой (векторная, растровая, фотографии, печатные макеты). Альтернатива программам от Adobe. Можно скачать Affinity Studio для Windows. Версии для GNU/Linuxn не предусмотрено.

Affinity Studio — новый продукт, который построен на основе хорошо знакомых пользователям программ. Новинка, по сути, перезапуск старого продукта в новой обертке с дополнительными функциями. Программы объединены одним интерфейсом три, ранее самостоятельных, программы: вкладка Vector — бывший Affinity Designer, вкладка Pixel — бывший Affinity Photo, вкладка Layout — Affinity Publisher.

Affinity Studio поделена на четыре раздела:

  • Pixel — растровый графический редактор с некоторым упором на обработку фотографий. Подойдёт как любителям, так и профессионалам. В программе есть все возможности для обработки RAW-файлов и набор инструментов, характерных для растровых графических редакторов. Большой набор инструментов ретуши и деформации, фильтры, слои, маски, удаление объектов, слияние HDR-изображений, создание панорам, совмещенный фокус, поддержка изображений 360°, большой набор кистей, поддержка плагинов Nik Collection 2.5. Также важно отметить коррекцию искажений объектива, изменение экспозиции и баланса белого, гистограмму, поддержку изменения информации EXIF, функции ослабления шума.
  • Vector — редактор векторной графики. Позволяет создавать и редактировать векторную графику любого уровня сложности. Программа адресована дизайнерам самого разного профиля, издателям, разработчикам интерфейсов и многим другим профессионалам. Редактор рассчитан на векторную графику, но в нем есть набор инструментов для работы с растровой графикой — пользователю доступно быстрое переключение между режимами, что даёт ещё больше возможностей для реализации творческого замысла. В программе присутствует полный набор традиционных векторных инструментов, мощные инструменты «Перо» и «Узел», стабилизация карандашей и кистей, булевые операции с возможностью отката изменений, параномировананние и масштабирование с частотой 60 кадров в секунду, динамические градиенты и эффекты, предпросмотр режимов наложения, редактирование трансформаций и кривых в реальном времени с предварительным просмотром результата.
  • Layout — создание печатных макетов и прочего издательского дела. Включает полный спектр необходимых функций, в том числе мощные инструменты для работы с текстом, возможности допечатной подготовки, недеструктивное редактирование изображений, инструменты для создания градиентов и прозрачности и автоматическое создание оглавлений и индексов.
  • Canva AI — инструмент для работы с графикой на основе искусственного интеллекта. Это платная функция, представляющая собой генератор графики на основе искусственного интеллекта. Новинка работает по подписке, стоимость которой около 6 USD в месяц.

Affinity Studio полностью бесплатна (за исключением ИИ-сервиса). Чтобы воспользоваться программой нужно пройти быструю регистрацию.

Интерфейс Affinity Studio
Интерфейс Affinity Studio

Что нового в последних версиях Affinity Studio:

Читайте новость: Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Affinity Studio

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Adobe Illustrator

Скачать популярный редактор векторной графики

Adobe Photoshop

Несомненный лидер в области растровой графики

CorelDRAW

Самый популярный редактор векторной графики

PaintShop Pro

Профессиональный фоторедактор от компании Corel

GIMP

Скачать полностью бесплатный графический редактор

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++