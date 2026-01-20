Affinity Studio — бесплатный пакет профессиональных программ для работы с графикой (векторная, растровая, фотографии, печатные макеты). Альтернатива программам от Adobe. Можно скачать Affinity Studio для Windows. Версии для GNU/Linuxn не предусмотрено.

Affinity Studio — новый продукт, который построен на основе хорошо знакомых пользователям программ. Новинка, по сути, перезапуск старого продукта в новой обертке с дополнительными функциями. Программы объединены одним интерфейсом три, ранее самостоятельных, программы: вкладка Vector — бывший Affinity Designer, вкладка Pixel — бывший Affinity Photo, вкладка Layout — Affinity Publisher.

Affinity Studio поделена на четыре раздела:

Pixel — растровый графический редактор с некоторым упором на обработку фотографий. Подойдёт как любителям, так и профессионалам. В программе есть все возможности для обработки RAW-файлов и набор инструментов, характерных для растровых графических редакторов. Большой набор инструментов ретуши и деформации, фильтры, слои, маски, удаление объектов, слияние HDR-изображений, создание панорам, совмещенный фокус, поддержка изображений 360°, большой набор кистей, поддержка плагинов Nik Collection 2.5. Также важно отметить коррекцию искажений объектива, изменение экспозиции и баланса белого, гистограмму, поддержку изменения информации EXIF, функции ослабления шума.

— растровый графический редактор с некоторым упором на обработку фотографий. Подойдёт как любителям, так и профессионалам. В программе есть все возможности для обработки RAW-файлов и набор инструментов, характерных для растровых графических редакторов. Большой набор инструментов ретуши и деформации, фильтры, слои, маски, удаление объектов, слияние HDR-изображений, создание панорам, совмещенный фокус, поддержка изображений 360°, большой набор кистей, поддержка плагинов Nik Collection 2.5. Также важно отметить коррекцию искажений объектива, изменение экспозиции и баланса белого, гистограмму, поддержку изменения информации EXIF, функции ослабления шума. Vector — редактор векторной графики. Позволяет создавать и редактировать векторную графику любого уровня сложности. Программа адресована дизайнерам самого разного профиля, издателям, разработчикам интерфейсов и многим другим профессионалам. Редактор рассчитан на векторную графику, но в нем есть набор инструментов для работы с растровой графикой — пользователю доступно быстрое переключение между режимами, что даёт ещё больше возможностей для реализации творческого замысла. В программе присутствует полный набор традиционных векторных инструментов, мощные инструменты «Перо» и «Узел», стабилизация карандашей и кистей, булевые операции с возможностью отката изменений, параномировананние и масштабирование с частотой 60 кадров в секунду, динамические градиенты и эффекты, предпросмотр режимов наложения, редактирование трансформаций и кривых в реальном времени с предварительным просмотром результата.

— редактор векторной графики. Позволяет создавать и редактировать векторную графику любого уровня сложности. Программа адресована дизайнерам самого разного профиля, издателям, разработчикам интерфейсов и многим другим профессионалам. Редактор рассчитан на векторную графику, но в нем есть набор инструментов для работы с растровой графикой — пользователю доступно быстрое переключение между режимами, что даёт ещё больше возможностей для реализации творческого замысла. В программе присутствует полный набор традиционных векторных инструментов, мощные инструменты «Перо» и «Узел», стабилизация карандашей и кистей, булевые операции с возможностью отката изменений, параномировананние и масштабирование с частотой 60 кадров в секунду, динамические градиенты и эффекты, предпросмотр режимов наложения, редактирование трансформаций и кривых в реальном времени с предварительным просмотром результата. Layout — создание печатных макетов и прочего издательского дела. Включает полный спектр необходимых функций, в том числе мощные инструменты для работы с текстом, возможности допечатной подготовки, недеструктивное редактирование изображений, инструменты для создания градиентов и прозрачности и автоматическое создание оглавлений и индексов.

— создание печатных макетов и прочего издательского дела. Включает полный спектр необходимых функций, в том числе мощные инструменты для работы с текстом, возможности допечатной подготовки, недеструктивное редактирование изображений, инструменты для создания градиентов и прозрачности и автоматическое создание оглавлений и индексов. Canva AI — инструмент для работы с графикой на основе искусственного интеллекта. Это платная функция, представляющая собой генератор графики на основе искусственного интеллекта. Новинка работает по подписке, стоимость которой около 6 USD в месяц.

Affinity Studio полностью бесплатна (за исключением ИИ-сервиса). Чтобы воспользоваться программой нужно пройти быструю регистрацию.