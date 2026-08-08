Windows Firewall Control — бесплатная программа для управления фаерволом операционной системы Windows. Простой инструмент, предлагающий удобное изменение параметров настройки встроенного фаервола Windows.

Windows Firewall Control предлагает удобный и простой интерфейс для управления фаерволом Windows. Встроенный фаерволл Windows считается достаточно надёжным средством контроля доступа программ и сервисов операционной системы к интернету, однако управление его функциями часто вызывает трудности и не очень удобно. Вот для этого и нужна эта программа — простой доступ к управлению настройками фаервола Windows.

Пользователю доступен широкий набор, как простых функций управления фаерволом, так и более сложных. Начинающему пользователю понравится несколько режимов работы (без фильтрации, минимальная фильтрация, умеренная и полная блокировка), удобные уведомления о событиях, режим обучения, временные правила и т. д. Более сложные настройки позволят более тонко настраивать соединение и порты, контролировать каждое отдельное приложение, создавать правила и все такое прочее.

Windows Firewall Control — бесплатная программа. Она постоянно обновляется, повышая функционал, улучшая совместимость с обновленными версиями Windows и исправляя обнаруженные ошибки.