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Windows Firewall Control

6.9.0.0

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Windows Firewall Control — бесплатная программа для управления фаерволом операционной системы Windows. Простой инструмент, предлагающий удобное изменение параметров настройки встроенного фаервола Windows.

Windows Firewall Control предлагает удобный и простой интерфейс для управления фаерволом Windows. Встроенный фаерволл Windows считается достаточно надёжным средством контроля доступа программ и сервисов операционной системы к интернету, однако управление его функциями часто вызывает трудности и не очень удобно. Вот для этого и нужна эта программа — простой доступ к управлению настройками фаервола Windows.

Интерфейс Windows Firewall Control
Интерфейс Windows Firewall Control
Уровень фильтрации
Уровень фильтрации
Правила
Правила

Пользователю доступен широкий набор, как простых функций управления фаерволом, так и более сложных. Начинающему пользователю понравится несколько режимов работы (без фильтрации, минимальная фильтрация, умеренная и полная блокировка), удобные уведомления о событиях, режим обучения, временные правила и т. д. Более сложные настройки позволят более тонко настраивать соединение и порты, контролировать каждое отдельное приложение, создавать правила и все такое прочее.

Windows Firewall Control — бесплатная программа. Она постоянно обновляется, повышая функционал, улучшая совместимость с обновленными версиями Windows и исправляя обнаруженные ошибки.

Что нового в Windows Firewall Control 6.9.0.0:

  • Добавлена возможность изменения режима уведомлений через меню иконки в трее и командную строку. Выбор доступен только при умеренном (среднем) режиме (профиле) фильтрации.
  • Добавлена возможность поиска по правилам и журналу подключений с использованием исключений. Нужно использовать знак «!» перед запросом для поиска с исключением этого запроса.
  • Исправлена проблема с блокировкой/разблокировкой программы в Windows 11.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 04.02.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Windows Firewall Control

Очень удобная надстройка над виндовым фаерволом. Удобно смотреть какие программы ломятся в сеть и разрешать/запрещать доступ. Я использую умеренный режим фильтрации, при котором блокируется все, что не соответствует ранее установленным правилам.

Удобно просматривать лог всех исходящих подключений и составлять правила. Ставлю лайку 🐺

Автор: Adamska15.02.2022

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