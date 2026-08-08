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Windows Firewall Control

6.32.3.0

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Windows Firewall Control — бесплатная программа для управления фаерволом операционной системы Windows. Простой инструмент, предлагающий удобное изменение параметров настройки встроенного фаервола Windows.

Windows Firewall Control предлагает удобный и простой интерфейс для управления фаерволом Windows. Встроенный фаерволл Windows считается достаточно надёжным средством контроля доступа программ и сервисов операционной системы к интернету, однако управление его функциями часто вызывает трудности и не очень удобно. Вот для этого и нужна эта программа — простой доступ к управлению настройками фаервола Windows.

Пользователю доступен широкий набор, как простых функций управления фаерволом, так и более сложных. Начинающему пользователю понравится несколько режимов работы (без фильтрации, минимальная фильтрация, умеренная и полная блокировка), удобные уведомления о событиях, режим обучения, временные правила и т. д. Более сложные настройки позволят более тонко настраивать соединение и порты, контролировать каждое отдельное приложение, создавать правила и все такое прочее.

Windows Firewall Control — бесплатная программа. Она постоянно обновляется, повышая функционал, улучшая совместимость с обновленными версиями Windows и исправляя обнаруженные ошибки.

Интерфейс Windows Firewall Control
Интерфейс Windows Firewall Control
Уровень фильтрации
Уровень фильтрации
Правила
Правила

Что нового в последних версиях Windows Firewall Control:

Что нового в Windows Firewall Control 6.18.0.0

  • Предприняты оптимизации интерфейса для корректного масштабирования размера текста при 100% масштабе интерфейса операционной системы.
  • Повышено время ожидания загрузки обновленной версии программы. С 10 секунд до 3 минут.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Windows Firewall Control

Очень удобная надстройка над виндовым фаерволом. Удобно смотреть какие программы ломятся в сеть и разрешать/запрещать доступ. Я использую умеренный режим фильтрации, при котором блокируется все, что не соответствует ранее установленным правилам.

Удобно просматривать лог всех исходящих подключений и составлять правила. Ставлю лайку 🐺

Автор: Adamska15.02.2022

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