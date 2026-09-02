GlassWire — программа для мониторинга сетевой активности и управления фаерволом операционной системы Windows. Даёт информацию об обращении программ к интернету, ведёт статистику и позволяет ограничить доступ к сети любым программам.
У GlassWire очень дружественный интерфейс — он обязательно понравится широкой аудитории. Современный, с яркими, наглядными графиками и самоочевидным доступ к основным функциям. На первом экране отображается временная шкала с графиком, который, в реальном времени, отображает сетевой трафик. На втором экране доступна статистика использования сети приложениями, с детализацией потребляемого ими трафика. Третий экран — функции управления фаерволом. Остальные экраны дают более подробную информацию по тем же аспектам.
Функции фаервола, а точнее управления встроенным фаерволом Windows, позволяют контролировать сетевой трафик программ и сервисов — можно заблокировать программе доступ к сети в один клик. К сожалению, эта функциональность доступна только в платной версии. То есть, бесплатная версия GlassWire, это только сетевой монитор, который даёт информацию о трафике. Все прочие функции предоставляются только в платном варианте.
Что нового в последних версиях GlassWire:
Что нового в GlassWire 3.3.664
- Предприняты изменения интерфейса разделов «GlassWire Protect» и «Analysis».
- Исправлены ошибки.
Обновление GlassWire 3.3.498 исправляет ошибки.
Что нового в GlassWire 3.3.495
- Теперь функции GlassWire Score и Anomaly Detection могут работать без авторизации.
- Добавлена возможность отключить расширенную аналитику через экран первого запуска программы.
- Добавлена возможность отключить автоматическое обновление программы.
- Улучшен интерфейс окна фаервола.
- Функция автоматического обнаружения устройств перемещена в раздел «Вещи».
- Теперь окно с предложением перехода на платную версию отображается не чаще одного раза в месяц.
- Предприняты мелкие улучшения в интерфейсе.
- Исправлены ошибки.
Что нового в GlassWire 3.2.490
- GlassWire больше не требует создание аккаунта. Требование наличия учетной записи появилось в первой версии GlassWire 3.0 и теперь оно упразднено.
- Упразднена пробная версия GlassWire Premium. Ранее предлагалась при установке программы.
- В бесплатную версию включены функции из Premium-версии: функциональность фаервола, а также функции Anomaly Detection (обнаружение подозрительной сетевой активности) и GlassWire Score (система рейтинга безопасности программ).
- В бесплатной версии ограничена функциональность истории событий.
- Добавлена возможность быстрого обращения к консоли.
- Предприняты небольшие улучшения в интерфейсе программы.
- Исправлены ошибки.
Что нового в GlassWire 3.1.484
- Улучшена конфигурация программы при первой установке программы.
- Исправлены ошибки.
Что нового в GlassWire 3.0
- Теперь GlassWire требует создание аккаунта. Зарегистрированный пользователь может получить доступ к панели управления GlassWire через интернет.
- Добавлена новая функция Anomaly Detection, которая служит для обнаружения подозрительной сетевой активности.
- Добавлена новая функция GlassWire Score — система рейтинга безопасности программ и исходящих соединений, построенная на основе популярности программы среди пользователей.
- Новый информационный портал для клиентов.
- Новые коммерческие планы обслуживания.
- Исправлены ошибки.
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