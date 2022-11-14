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GlassWire

3.0

Скачать программу для управления интернет-трафиком

Пробная версия Windows

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GlassWire — программа для мониторинга сетевой активности и управления фаерволом операционной системы Windows. Даёт информацию об обращении программ к интернету, ведёт статистику и позволяет ограничить доступ к сети любым программам.

У GlassWire очень дружественный интерфейс — он обязательно понравится широкой аудитории. Современный, с яркими, наглядными графиками и самоочевидным доступ к основным функциям. На первом экране отображается временная шкала с графиком, который, в реальном времени, отображает сетевой трафик. На втором экране доступна статистика использования сети приложениями, с детализацией потребляемого ими трафика. Третий экран — функции управления фаерволом. Остальные экраны дают более подробную информацию по тем же аспектам.

Интерфейс GlassWire
Интерфейс GlassWire
Статистика
Статистика
Фаервол
Фаервол

Функции фаервола, а точнее управления встроенным фаерволом Windows, позволяют контролировать сетевой трафик программ и сервисов — можно заблокировать программе доступ к сети в один клик. К сожалению, эта функциональность доступна только в платной версии. То есть, бесплатная версия GlassWire, это только сетевой монитор, который даёт информацию о трафике. Все прочие функции предоставляются только в платном варианте.

Что нового в GlassWire 3.0:

  • Теперь GlassWire требует создание аккаунта. Зарегистрированный пользователь может получить доступ к панели управления GlassWire через интернет.
  • Добавлена новая функция Anomaly Detection, которая служит для обнаружения подозрительной сетевой активности.
  • Добавлена новая функция GlassWire Score — система рейтинга безопасности программ и исходящих соединений, построенная на основе популярности программы среди пользователей.
  • Новый информационный портал для клиентов.
  • Новые коммерческие планы обслуживания.
  • Исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 14.11.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о GlassWire

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