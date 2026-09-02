GlassWire — программа для мониторинга сетевой активности и управления фаерволом операционной системы Windows. Даёт информацию об обращении программ к интернету, ведёт статистику и позволяет ограничить доступ к сети любым программам.

У GlassWire очень дружественный интерфейс — он обязательно понравится широкой аудитории. Современный, с яркими, наглядными графиками и самоочевидным доступ к основным функциям. На первом экране отображается временная шкала с графиком, который, в реальном времени, отображает сетевой трафик. На втором экране доступна статистика использования сети приложениями, с детализацией потребляемого ими трафика. Третий экран — функции управления фаерволом. Остальные экраны дают более подробную информацию по тем же аспектам.

Функции фаервола, а точнее управления встроенным фаерволом Windows, позволяют контролировать сетевой трафик программ и сервисов — можно заблокировать программе доступ к сети в один клик. К сожалению, эта функциональность доступна только в платной версии. То есть, бесплатная версия GlassWire, это только сетевой монитор, который даёт информацию о трафике. Все прочие функции предоставляются только в платном варианте.