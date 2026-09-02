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GlassWire

3.10.1138

Скачать программу для управления интернет-трафиком

Пробная версия Windows

Скачать GlassWire

ВЫБОР ВЕРСИИ

GlassWire — программа для мониторинга сетевой активности и управления фаерволом операционной системы Windows. Даёт информацию об обращении программ к интернету, ведёт статистику и позволяет ограничить доступ к сети любым программам.

У GlassWire очень дружественный интерфейс — он обязательно понравится широкой аудитории. Современный, с яркими, наглядными графиками и самоочевидным доступ к основным функциям. На первом экране отображается временная шкала с графиком, который, в реальном времени, отображает сетевой трафик. На втором экране доступна статистика использования сети приложениями, с детализацией потребляемого ими трафика. Третий экран — функции управления фаерволом. Остальные экраны дают более подробную информацию по тем же аспектам.

Функции фаервола, а точнее управления встроенным фаерволом Windows, позволяют контролировать сетевой трафик программ и сервисов — можно заблокировать программе доступ к сети в один клик. К сожалению, эта функциональность доступна только в платной версии. То есть, бесплатная версия GlassWire, это только сетевой монитор, который даёт информацию о трафике. Все прочие функции предоставляются только в платном варианте.

Интерфейс GlassWire
Интерфейс GlassWire
Статистика
Статистика
Фаервол
Фаервол

Что нового в последних версиях GlassWire:

Что нового в GlassWire 3.3.664

  • Предприняты изменения интерфейса разделов «GlassWire Protect» и «Analysis».
  • Исправлены ошибки.

Обновление GlassWire 3.3.498 исправляет ошибки.

Что нового в GlassWire 3.3.495

  • Теперь функции GlassWire Score и Anomaly Detection могут работать без авторизации.
  • Добавлена возможность отключить расширенную аналитику через экран первого запуска программы.
  • Добавлена возможность отключить автоматическое обновление программы.
  • Улучшен интерфейс окна фаервола.
  • Функция автоматического обнаружения устройств перемещена в раздел «Вещи».
  • Теперь окно с предложением перехода на платную версию отображается не чаще одного раза в месяц.
  • Предприняты мелкие улучшения в интерфейсе.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GlassWire 3.2.490

  • GlassWire больше не требует создание аккаунта. Требование наличия учетной записи появилось в первой версии GlassWire 3.0 и теперь оно упразднено.
  • Упразднена пробная версия GlassWire Premium. Ранее предлагалась при установке программы.
  • В бесплатную версию включены функции из Premium-версии: функциональность фаервола, а также функции Anomaly Detection (обнаружение подозрительной сетевой активности) и GlassWire Score (система рейтинга безопасности программ).
  • В бесплатной версии ограничена функциональность истории событий.
  • Добавлена возможность быстрого обращения к консоли.
  • Предприняты небольшие улучшения в интерфейсе программы.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GlassWire 3.1.484

  • Улучшена конфигурация программы при первой установке программы.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в GlassWire 3.0

  • Теперь GlassWire требует создание аккаунта. Зарегистрированный пользователь может получить доступ к панели управления GlassWire через интернет.
  • Добавлена новая функция Anomaly Detection, которая служит для обнаружения подозрительной сетевой активности.
  • Добавлена новая функция GlassWire Score — система рейтинга безопасности программ и исходящих соединений, построенная на основе популярности программы среди пользователей.
  • Новый информационный портал для клиентов.
  • Новые коммерческие планы обслуживания.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о GlassWire

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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