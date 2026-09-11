NetLimiter — это мощный инструмент для операционной системы Windows, который служит для управления потреблением интернет-трафика программами и пользователями, а также мониторинга текущей активности и ведения статистики. Удобный, совсем несложный и очень функциональный инструмент. Разработчики так и говорят: «Станьте повелителям своего интернет-соединения». Такие вот дела.

NetLimiter позволяет следить за всеми программами и сервисами, которые обращаются к сетевому соединению, блокировать или ограничивать доступную пропускную способность любой программе и вести статистический учёт трафика. NetLimiter дает подробную информацию по каждому приложению, — с каким адресом соединяется, когда и каким объемом данных обменивается. Программа включает мощную систему прав и условий, которая позволит тонко настроить обращение к сети.

Скачайте NetLimiter, ведь программа может использоваться и для управления правами пользователей системы — дает возможность назначать лимиты и делать прочие ограничения каждому пользователю в отдельности.

У программы очень функциональный интерфейс — множество отдельных окон могут отображать и контролировать различные данные потребления трафика. А еще у NetLimiter мощная система ведения статистики со всей необходимой информацией и возможностью ведения базы данных.