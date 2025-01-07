Fort Firewall — полностью бесплатный фаерволл для Windows — программа для ограничения доступа в интернет любым программам. Простой, но достаточно функциональный — рекомендуется скачать Fort Firewall самой широкой аудитории.

Fort Firewall предлагает полный спектр функций фаервола, блокировку любых соединений (в том числе по сетевому адресу или по группе программ и многому другому), ограничение трафик по ряду параметров. Программа предлагает несколько режимов работы, в том числе систему автоматического обучения и полную блокировку всех соединений. Большинству пользователей будет оптимально блокировать все ранее неразрешенные соединения и вручную разрешать доступ любым новым приложениям. Также возможна фильтрация по SvcHost.exe.

Отдельной строкой стоит отметить, что у Fort Firewall имеет собственный драйвер, построенный на основе Windows Filtering Platform (WFP).

У фаервола простой, современный интерфейс, с которым приятно работать. Доступ к функциям самоочевиден и не вызовет сложностей у большинства пользователей.

Не смотря на простоту и доступность, Fort Firewall достаточно богатый функционал: ограничение скорости программам, поддержка шаблонов в путях, черный список по зонам (группы IP-адресов с общим набором правил), статистика трафика, наглядные графики использования интернета и сети, интеграция в контекстное меню файлов операционной системы и многое другое.