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NetWorx

26.10

Скачать инструмент мониторинга сетевого трафика

Бесплатно Windows Linux

Скачать NetWorx

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NetWorx — простой инструмент для учёта сетевого трафика. Его можно использовать для мониторинга, сбора статистики и измерения скорости подключения к интернету.

Программа отображает входящий и исходящий трафик за определенный период, а также среднюю скорость в обе стороны. У NetWorx доступный и понятный интерфейс, позволяющий посмотреть статистику использования сети за определенный период: сегодня, неделя, месяц, год. Программа отображает все приложения, обращающиеся к сети и потребляемый ими трафик. Конечно, в NetWorx предусмотрены полностью настраиваемые графики, наглядно отображающие статистику.

Есть целый набор дополнительных функций: инструмент тестирования скорости, виджет с графиком для рабочего стола, трассировка маршрута, пинг и прочее. Пользователю доступна система уведомлений, которая сигнализирует, если превышено установленное пользователем пороговое значение. Также в NetWorx позволяет экспортировать и импортировать статистику в файл.

Будьте внимательны! С некоторых пор программа стала платна. На SLO.ru можно скачать, в том числе, последнюю бесплатную версию NetWorx.

Интерфейс NetWorx
Интерфейс NetWorx
График
График
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях NetWorx:

Что нового в NetWorx 7.1.4

  • Добавлена поддержка Linux.
  • Добавлена возможность экспорта данных о пинге и времени простоя.
  • Улучшено взаимодействие темной темы с операционной системой Windows.
  • Улучшена обработка счётчика SNMP I/O.
  • Теперь единицы измерения скорости начинаются с Кб/КБ.
  • Добавлено уведомление о невозможности записи в директории в портал Windows.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в NetWorx 7.1.1

  • Добавлено: возможность изменения единиц измерения скорости.
  • Улучшено: возможность быстрого добавления недавно использованого в отчет об использовании.
  • Улучшено: поддержка DEP и динамического перемещения в двоичных фалах Windows.
  • Улучшено: исключенные приложения удалены из данных графика.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в NetWorx 7.1

  • Теперь каждый пункт отчетности имеет элемент, открывающий выпадающий список с дополнительной информацией.
  • Добавлена настройка прозрачности фона для графика на панели задач Windows ("Настройки" > "Цвета графика").
  • Добавлено исключение процессов программ-клиентов сервисов безопасного соединения.
  • Отображение использованной части от общей пропускной способности канала.
  • Уменьшено мерцание графика на панели задач.
  • Предпринят ряд исправлений и мелкий улучшений интерфейса и исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о NetWorx

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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