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NetWorx

7.1

Скачать инструмент мониторинга сетевого трафика

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NetWorx — простой инструмент для учёта сетевого трафика. Его можно использовать для мониторинга, сбора статистики и измерения скорости подключения к интернету.

Программа отображает входящий и исходящий трафик за определенный период, а также среднюю скорость в обе стороны. У NetWorx доступный и понятный интерфейс, позволяющий посмотреть статистику использования сети за определенный период: сегодня, неделя, месяц, год. Программа отображает все приложения, обращающиеся к сети и потребляемый ими трафик. Конечно, в NetWorx предусмотрены полностью настраиваемые графики, наглядно отображающие статистику.

Интерфейс NetWorx
Интерфейс NetWorx
График
График
Настройки
Настройки

Есть целый набор дополнительных функций: инструмент тестирования скорости, виджет с графиком для рабочего стола, трассировка маршрута, пинг и прочее. Пользователю доступна система уведомлений, которая сигнализирует, если превышено установленное пользователем пороговое значение. Также в NetWorx позволяет экспортировать и импортировать статистику в файл.

Будьте внимательны! С некоторых пор программа стала платна. На SLO.ru можно скачать, в том числе, последнюю бесплатную версию NetWorx.

Что нового в NetWorx 7.1:

  • Теперь каждый пункт отчетности имеет элемент, открывающий выпадающий список с дополнительной информацией.
  • Добавлена настройка прозрачности фона для графика на панели задач Windows ("Настройки" > "Цвета графика").
  • Добавлено исключение процессов программ-клиентов VPN-сервисов.
  • Отображение использованной части от общей пропускной способности канала.
  • Уменьшено мерцание графика на панели задач.
  • Предпринят ряд исправлений и мелкий улучшений интерфейса и исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 28.10.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о NetWorx

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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