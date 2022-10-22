Portmaster — фаервол для операционных систем Windows и GNU/Linux — служит для управления доступом к сети. Интересный, недавно появившийся проект с открытым исходным кодом. На данный момент находится на ранних стадиях разработки.

Portmaster нужен для мониторинга сетевой активности, контроля соединений (разрешение или блокировка), глобальной и индивидуальной настройки каждой программы, автоматической блокировки по черному списку (например, рекламы, трекеров и вредоносных ресурсов) и т. п. Программа позволяет тонко настроить все соединения по ряду парамтеров. Как и многие современные программы такого типа (напимер, самый популярный — simplewall), Portmaster использует фаервол Windows (Windows Filtering Platform), однако работает в режиме ядра с использованием собственного драйвера расширения ядра, использующий собственную логику. Это позволяет анализировать данные сетевых пакетов и быстрее реагировать на события.

Интерфейс Portmaster Настройки соединения Настройки

У программы современный, симпатичный интерфейс с которым просто работать. Он предлагает наглядный список всех запросов соединения от программ и процессов операционной системы, с возможностью быстрого разрешения/блокировки доступа в сеть и дополнительными настройкам каждого соединения.

Portmaster полностью бесплатен и имеет открытые исходные коды. Однако разработчики предлагают дополнительный платный SPN-сервис (защищенное соединение). Собственно, на эти деньги проект и существует.

Внимание! Это ранняя Alpha-версия программы. Она находится на ранних стадиях разработки и еще далека от совершенства. Это означает, что возможность сбоев и неправильной работы достаточно велика. Однако, опытные пользователи могут опробовать программу уже теперь.