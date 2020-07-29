simplewall — это простой, но достаточно функциональный фаерволл — программа для ограничения доступа к интернету программам и сервисам операционной системы. Является простым инструментом для настройки работы Windows Filtering Platform.

simplewall позволяет ограничить доступ к интернету любым программам и функциям операционной системы. Фаервол работает на основе правил, как уже включенных в программу, так и созданных пользователем. При активной функции фильтрации, simplewall будет блокировать доступ к интернету всем программам, и предлагать пользователю выбор дальнейших действий. В программе доступен несложный редактор правил, который позволяет более тонкую настройку, чем можно/нельзя.

Интерфейс simplewall Добавление правила Блоклист

У simplewall простой интерфейс деловой программы — в нем все по делу и без лишних украшений. В интерфейсе перечислена вся сетевая активность, с возможностью блокировки доступа к интернету любого приложения или сервиса. Там есть ряд разделов с рассортированной информацией об активности программ и сервисов и пользователю будет легко сориентироваться в происходящем. Программа включает ряд встроенных правил, блокирующих сбор данных о пользователе и подобную активность операционной системы и некоторых программ.

simplewall работает в Windows 7, 8, 8.1 и 10, имеет открытые исходные коды и весит менее мегабайта. Программа распространяется как в виде установочного пакета, так и в Portable-версии (для нужно создать simplewall.ini в директории с программой), не требующей установки и позволяющей работать прямо с флешки.