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Multi Commander

9.0 (2532)

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Multi Commander — бесплатный файловый менеджер. Альтернатива популярным Total Commander и Double Commander. Как и все известные файловые менеджеры, Multi Commander служит заменой стандартному проводнику операционной системы Windows. Он призван значительно расширить возможности управления файлами и папками.

У Multi Commander классический двухпанельный интерфейс, который очень удобен для параллельной работы с разными папками и дисками. Он прекрасно настраивается (в том числе, и цвета), имеет несколько различных режимов отображения (подробный, список, эскизы) и позволяет настроить панели под нужды пользователя. Мощная система фильтров настраивает отображение только определенных файлов. Быстрый просмотр, даже директорий с тысячами файлов, обеспечивается предварительным кэшированием, а сложные задачи проходят в фоновом режиме. Также удобны быстрые команды, позволяющие мгновенно обращаться к нужным операциям. Ну и, конечно же, в Multi Commander предусмотрена мощная система поиска.

Интерфейс Multi Commander
Интерфейс Multi Commander
Инструменты
Инструменты
Плагины
Плагины

Как и другие файловые менеджеры, Multi Commander включает собственные средства для работы со многими типами файлов. Программа умеет работать с архивами (ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2), графическими изображениями во многих форматах (в том числе, конвертирование и работа с тегами), включает ряд функций для обработки текстовых файлов, а также поддерживает работу с тегами для аудио и отображает рейтинг фильмов.

В программе предусмотрена масса прочих удобств: добавление дополнительных функций через плагины, скрипты для автоматизации задач, FTP-клиент и многое другое.

Остаётся добавить, что Multi Commsnder абсолютно бесплатен, как для частного, так и для коммерческого использования. Программа полностью бесплатна и имеет открытые исходные коды.

Что нового в Multi Commander 9.0 (2532):

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 20.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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