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Midnight Commander

4.8.25

Скачать текстовый файловый менеджер

Open Source Windows Linux
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Midnight Commander — легендарный файловый менеджер из мира GNU с открытым исходным кодом. Существует более 25-лет и популярен, в первую очередь, благодаря версии для GNU/Linux; есть порт для Windows, который, в силу специфики, не очень востребован.

Midnight Commander является текстовым двухпанельным файловым менеджером, типа Norton Commander. В GNU/Linux является альтернативой работы из шелла и предлагает наглядность выполнения операций. Как и любой другой файловый менеджер, программа служит для удобной работы с дисками и файлами и включает целый набор функций для управления файловым хозяйством. Кроме быстрого взаимодействия с файлами (доступ, копирование, перемещение, переименование и т. п), позволяет работать с архивами, FTP, включает мощный текстовый редактор (mcedit), различные шаблоны для пакетной обработки файлов и многое другое, присущее файловым менеджерам.

Интерфейс Midnight Commander
Интерфейс Midnight Commander
Просмотр текстового документа
Просмотр текстового документа
Настройка интерфейса
Настройка интерфейса

mc — добрый друг всякого админа. Наглядность — главное преимущество mc по сравнению с работой из шелла. К примеру, пользователю очевидны изменения перемещения файлов, удобен быстрый просмотр каталогов и самих файлов, сравнение каталогов и многое другое, что не очень очевидно в шелле.

Понятно, что Midnight Commander для Windows не так актуален, как GNU/Linux версия и использование текстового файлового менеджера в Windows редко востребовано. Тем не менее, у проекта есть порт под Windows, работа над которым ведется сторонним разработчиком и не регулируется создателями проекта.

Что нового в Midnight Commander 4.8.25:

Внимание! До 4.8.25 обновилась тольуо версия для GNU/Linux. Последняя Windows-версия все еще 4.8.24.

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.07.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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