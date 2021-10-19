Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера

Выпущено крупное обновление бесплатного файлового менеджера Double Commander.

Double Commander — классический двухпанельный файловый менеджер. Мультиплатформенный и полностью бесплатный (GPL2). Целью проекта является создание полностью бесплатного аналога Total Commander, обеспечив схожий функционал и поддержку его плагинов (WCX, WDX, WLX и WFX). У Double Commander классический для такого типа программ интерфейс, построенный на основе двух панелей для удобного взаимодействия между папками и дисками. Он поддается перенастройке, позволяет создавать пользовательские кнопки на панели инструментов для доступа к нужным программам и функциям, поддерживает настройку колонок и имеет функциональность вкладок.

Double Commander 1.0.0 является достаточно крупным обновлением с массой улучшений и исправлений. Самые заметные: вертикальная панель инструментов, обновленная нижняя панель функции «Просмотр», отображение в режиме «Flat View» только для выбранных директорий, функция поиска дубликатов файлов, новые WLX-плагины для медиа и HTML, улучшенное копирование на NTFS-дисках, поддержка запроса прав администраторов при файловых операциях, ряд новых настроек, масса исправлений.

Важно отметить, что эта версия, как и все прочие выпуски, имеет статус Beta. На протяжении 14-ти лет разработки не было ни одного стабильного выпуска Double Commander и круглый номер версии не стал исключением.

Интерфейс Double Commander

Что нового в Double Commander 1.0.0

В функцию поиска добавлен поиск по дубликатам файлов (сравнение по имени, размеру, контрольной сумме, содержанию). Находится на вкладке «Расширенный» окна «Поиск файлов».

Изменения в функции «Просмотр» (F3). Новая нижняя информационная панель, несколько мелких изменений в некоторых меню.

Отображение файлов в режиме «Flat View» (отображение всех файлов текущей директории без деления на поддиректории) только для выбранных директорий.

Реализован запрос прав администратора в ситуациях с недостаточными правами при файловых операциях.

Реализована отдельная настройка формата размера файла для индикатора информации о диске (над панелями) и для строки состояния (под панелями).

Возможность использования пользовательского формата даты в колонке даты.

Добавлена функция синхронизации смены директорий на правой и левой панелях.

Поддержка регулярных выражений при поиске в функции «Просмотр» (F3).

Добавлены новые WLX-плагины: Windows Media Player (просмотр MP3, MP4, AVI, WAV) и Explorer (просмотр HTM, HTML MHT, MHTML).

В функцию «Синхронизация каталогов» добавлены функции удаления выбранных файлов (через контекстное меню файла).

Отображение правильного прогресса процесса копирования в некоторых случаях (касается большого объема файлов при копировании/синхронизации).

Добавлена поддержка сохранения при копировании атрибутов сжатия и шифрования у файлов на NTFS-дисках (Windows).

Добавлена поддержка копирования ADS-метаданных (альтернативные потоки данных).

Добавлена поддержка копирования дополнительных атрибутов при копировании файлов через диалог копирования.

Добавлена новая центральная панель инструментов (между правой и левой панелями). По умолчанию отключена и включается через настройки «Вид окна».

В функцию расчета и проверки контрольной суммы добавлена поддержка BLAKE3.

Повышена скорость расчета и проверки контрольной суммы с помощью BLAKE2s и BLAKE2b (используется AVX x86_64).

Повышена скорость загрузки изображений в формате JPEG (libjpeg-turbo и GDI+).

Добавлена поддержка форматов архивов ZST и TAR.ZST.

Добавлена возможность поиска в архиве при обзоре его содержимого. Ранее функция поиска в такой ситуации работала неверно.

Добавлена поддержка поиска текста в XML-документах. Для этого добавлена отдельная опция в настройках поиска.

Это не полный список изменений. В Double Commander 1.0.0 есть еще масса мелких, незначительных изменений, являющихся исправлениями различных, некритических ошибок.