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Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера19.10.2021

Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера

Выпущено крупное обновление бесплатного файлового менеджера Double Commander.

Double Commander — классический двухпанельный файловый менеджер. Мультиплатформенный и полностью бесплатный (GPL2). Целью проекта является создание полностью бесплатного аналога Total Commander, обеспечив схожий функционал и поддержку его плагинов (WCX, WDX, WLX и WFX). У Double Commander классический для такого типа программ интерфейс, построенный на основе двух панелей для удобного взаимодействия между папками и дисками. Он поддается перенастройке, позволяет создавать пользовательские кнопки на панели инструментов для доступа к нужным программам и функциям, поддерживает настройку колонок и имеет функциональность вкладок.

Double Commander 1.0.0 является достаточно крупным обновлением с массой улучшений и исправлений. Самые заметные: вертикальная панель инструментов, обновленная нижняя панель функции «Просмотр», отображение в режиме «Flat View» только для выбранных директорий, функция поиска дубликатов файлов, новые WLX-плагины для медиа и HTML, улучшенное копирование на NTFS-дисках, поддержка запроса прав администраторов при файловых операциях, ряд новых настроек, масса исправлений.

Важно отметить, что эта версия, как и все прочие выпуски, имеет статус Beta. На протяжении 14-ти лет разработки не было ни одного стабильного выпуска Double Commander и круглый номер версии не стал исключением.

Интерфейс Double Commander
Интерфейс Double Commander

Что нового в Double Commander 1.0.0

  • В функцию поиска добавлен поиск по дубликатам файлов (сравнение по имени, размеру, контрольной сумме, содержанию). Находится на вкладке «Расширенный» окна «Поиск файлов».
  • Изменения в функции «Просмотр» (F3). Новая нижняя информационная панель, несколько мелких изменений в некоторых меню.
  • Отображение файлов в режиме «Flat View» (отображение всех файлов текущей директории без деления на поддиректории) только для выбранных директорий.
  • Реализован запрос прав администратора в ситуациях с недостаточными правами при файловых операциях.
  • Реализована отдельная настройка формата размера файла для индикатора информации о диске (над панелями) и для строки состояния (под панелями).
  • Возможность использования пользовательского формата даты в колонке даты.
  • Добавлена функция синхронизации смены директорий на правой и левой панелях.
  • Поддержка регулярных выражений при поиске в функции «Просмотр» (F3).
  • Добавлены новые WLX-плагины: Windows Media Player (просмотр MP3, MP4, AVI, WAV) и Explorer (просмотр HTM, HTML MHT, MHTML).
  • В функцию «Синхронизация каталогов» добавлены функции удаления выбранных файлов (через контекстное меню файла).
  • Отображение правильного прогресса процесса копирования в некоторых случаях (касается большого объема файлов при копировании/синхронизации).
  • Добавлена поддержка сохранения при копировании атрибутов сжатия и шифрования у файлов на NTFS-дисках (Windows).
  • Добавлена поддержка копирования ADS-метаданных (альтернативные потоки данных).
  • Добавлена поддержка копирования дополнительных атрибутов при копировании файлов через диалог копирования.
  • Добавлена новая центральная панель инструментов (между правой и левой панелями). По умолчанию отключена и включается через настройки «Вид окна».
  • В функцию расчета и проверки контрольной суммы добавлена поддержка BLAKE3.
  • Повышена скорость расчета и проверки контрольной суммы с помощью BLAKE2s и BLAKE2b (используется AVX x86_64).
  • Повышена скорость загрузки изображений в формате JPEG (libjpeg-turbo и GDI+).
  • Добавлена поддержка форматов архивов ZST и TAR.ZST.
  • Добавлена возможность поиска в архиве при обзоре его содержимого. Ранее функция поиска в такой ситуации работала неверно.
  • Добавлена поддержка поиска текста в XML-документах. Для этого добавлена отдельная опция в настройках поиска.

Это не полный список изменений. В Double Commander 1.0.0 есть еще масса мелких, незначительных изменений, являющихся исправлениями различных, некритических ошибок.

Скачать Double Commander 1.0.0 (64-бит)

БесплатноРазмер: 8.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Double Commander 1.0.0 (32-бит)

БесплатноРазмер: 8.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Double Commander 1.0.0 (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 13.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Double Commander 1.0.0 для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 12.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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