yt-dlp — инструмент для загрузки видео с видео-сервисов. Самый популярный и активно развивающийся форк знаменитого проекта youtube-dl. Не имеет графического интерфейса.

yt-dlp - форк yt-dl, который, в свою очередь, форк знаменитого youtube-dl. yt-dl и youtube-dl давно не развиваются и главными целями yt-dlp является обновление оригинального проекта, включение в него новых функций и исправление проблем. На данный момент, это активный проект, с 63 000+ звёздочек популярности на Гитхабе.

youtube-dl позволяет скачивать видео-ролики со всех популярных видео-сервисов. После загрузки, видео можно просматривать оффлайн или делать с ним что угодно. Доступен полный спектр сопутствующих настроек, типа параметров качества загружаемого клипа, формата и всего остального. Есть поддержка авторизации на видео-хостингах и прочие удобства.

У yt-dlp нет графического интерфейса - программа работает через командную строку. Освоиться с командами несложно — у программы есть руководство пользователя, перечисляющее все доступные команды. Рядовому пользователю достаточно выучить несколько часто используемых команд, что будет достаточно для повседневной работы с программой. К примеру, команда «yt-dlp https://www.youtube.com/watch?1234567» скачает ролик с самыми высокими параметрами качества видео и звука, а команда «yt-dlp -F https://www.youtube.com/watch?1234567» выводит список доступных вариантов качества ролика.