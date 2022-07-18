4K Video Downloader позволяет скачивать видеоролики с популярных видеосервисов и прочих ресурсов. Поддерживаются практически все известные веб-плееры, что позволяет скачивать видео с видео-хостинов, социальных сетей, простых сайтов и даже со специфических сайтов с фильмами про любовь. Простой и доступный инструмент, который не вызовет сложностей даже у начинающих пользователей.
Пользователь добавляет ссылку на видео, после чего предлагается выбрать один из доступных параметров качества видео и формат. В 4K Video Downloader нет ограничений по качеству роликов — можно скачивать видео хоть в 8K (конечно, если оно доступно). Кроме отдельных роликов доступна загрузка плейлистов или даже целых каналов (только в платных версиях). Также доступна загрузка только аудио-дорожки.
Функция «Умный режим» позволяет выбрать параметры качества, которые будут применяться ко всем скачиваемым роликам. То есть, не будет запроса выбора качества при каждой новой загрузке. Если у ролика нет предпочитаемого пользователем качества, то будет загружен ролик в ближайшем доступном качестве.
Бесплатная версия 4K Video Downloader практически полнофункциональна, но позволяет загружать не более 30-ти роликов в сутки и имеет еще несколько ограничений. Расширенные платные версии позволяют одновременно вести несколько загрузок, не имеют никаких ограничений по количеству скачиваемых роликов, поддерживают подписку на каналы (с оповещением о новых роликах и их автоматической загрузкой) и включают еще несколько улучшений. Ознакомьтесь с таблицей сравнения версий.
Отзывы о 4K Video Downloader
Простая и удобная программа для загрузки видео с YouTube и прочих видеосервисов. Добавляем ссылку на видос, выбираем качество и качаем. Никаких проблем и сбоев не наблюдаю. Есть платные версии, но бесплатной хватит большинству.