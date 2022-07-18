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4K Video Downloader

4.21.0

Скачать инструмент для загрузки видео с видеосервисов

Бесплатно Windows Linux

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ВЫБОР ВЕРСИИ

4K Video Downloader позволяет скачивать видеоролики с популярных видеосервисов и прочих ресурсов. Поддерживаются практически все известные веб-плееры, что позволяет скачивать видео с видео-хостинов, социальных сетей, простых сайтов и даже со специфических сайтов с фильмами про любовь. Простой и доступный инструмент, который не вызовет сложностей даже у начинающих пользователей.

Пользователь добавляет ссылку на видео, после чего предлагается выбрать один из доступных параметров качества видео и формат. В 4K Video Downloader нет ограничений по качеству роликов — можно скачивать видео хоть в 8K (конечно, если оно доступно). Кроме отдельных роликов доступна загрузка плейлистов или даже целых каналов (только в платных версиях). Также доступна загрузка только аудио-дорожки.

Интерфейс 4K Video Downloader
Интерфейс 4K Video Downloader
Добавление загрузки
Добавление загрузки
Настройки
Настройки

Функция «Умный режим» позволяет выбрать параметры качества, которые будут применяться ко всем скачиваемым роликам. То есть, не будет запроса выбора качества при каждой новой загрузке. Если у ролика нет предпочитаемого пользователем качества, то будет загружен ролик в ближайшем доступном качестве.

Бесплатная версия 4K Video Downloader практически полнофункциональна, но позволяет загружать не более 30-ти роликов в сутки и имеет еще несколько ограничений. Расширенные платные версии позволяют одновременно вести несколько загрузок, не имеют никаких ограничений по количеству скачиваемых роликов, поддерживают подписку на каналы (с оповещением о новых роликах и их автоматической загрузкой) и включают еще несколько улучшений. Ознакомьтесь с таблицей сравнения версий.

Что нового в 4K Video Downloader 4.21.0:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 18.07.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о 4K Video Downloader

Простая и удобная программа для загрузки видео с YouTube и прочих видеосервисов. Добавляем ссылку на видос, выбираем качество и качаем. Никаких проблем и сбоев не наблюдаю. Есть платные версии, но бесплатной хватит большинству.

Автор: Adamska06.07.2022

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