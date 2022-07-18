4K Video Downloader позволяет скачивать видеоролики с популярных видеосервисов и прочих ресурсов. Поддерживаются практически все известные веб-плееры, что позволяет скачивать видео с видео-хостинов, социальных сетей, простых сайтов и даже со специфических сайтов с фильмами про любовь. Простой и доступный инструмент, который не вызовет сложностей даже у начинающих пользователей.

Пользователь добавляет ссылку на видео, после чего предлагается выбрать один из доступных параметров качества видео и формат. В 4K Video Downloader нет ограничений по качеству роликов — можно скачивать видео хоть в 8K (конечно, если оно доступно). Кроме отдельных роликов доступна загрузка плейлистов или даже целых каналов (только в платных версиях). Также доступна загрузка только аудио-дорожки.

Интерфейс 4K Video Downloader Добавление загрузки Настройки

Функция «Умный режим» позволяет выбрать параметры качества, которые будут применяться ко всем скачиваемым роликам. То есть, не будет запроса выбора качества при каждой новой загрузке. Если у ролика нет предпочитаемого пользователем качества, то будет загружен ролик в ближайшем доступном качестве.

Бесплатная версия 4K Video Downloader практически полнофункциональна, но позволяет загружать не более 30-ти роликов в сутки и имеет еще несколько ограничений. Расширенные платные версии позволяют одновременно вести несколько загрузок, не имеют никаких ограничений по количеству скачиваемых роликов, поддерживают подписку на каналы (с оповещением о новых роликах и их автоматической загрузкой) и включают еще несколько улучшений. Ознакомьтесь с таблицей сравнения версий.