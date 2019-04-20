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Internet Download Manager

6.32 (11)

Скачать мощный менеджер загрузки файлов

Скачать Internet Download Manager

Internet Download Manager — это один из самых популярных и функциональных менеджеров загрузки файлов из интернета. Программа нужна для удобной загрузки файлов, планирования большого количества загрузок, восстановления загрузок после обрыва связи и т. п. Программа интегрируется с браузерами (в том числе и в контекстное меню) и берет на себя заботу о загрузке файлов, предоставляя максимум удобства при минимуме действий. Как и все прочие разработчики программ подобного толка, разработчики Internet Download Manager обещают значительный прирост в скорости закачки файлов по сравнению со стандартными средствами браузеров, за счет умной системы деления загружаемых файлов на сегменты.

Программа включает массу полезных функций для управления загрузкой файлов. Кроме ряда стандартных для такого типа программ функций, IDM также включает и некоторые особенности: поддержка интеграции во все популярные веб-браузеры; загрузка видеороликов с видеосервисов; просмотр содержания архивов до их загрузки; встроенный оффлайн-браузер с функциями сохранения как всего сайта, так и определенных файлов (например, всех картинок); поддержка соединения через различные типы прокси; мощный встроенный планировщик; сканирование загружаемых файлов сторонним антивирусом и прочее.

Платность — значительный минус этого менеджера закачки, ведь практически все остальные программы с таким функционалом распространяются абсолютно бесплатно. Однако рекомендуется скачать Internet Download Manager, так как это по-настоящему качественный продукт.

Что нового в Internet Download Manager 6.32 (11):

  • Улучшена интеграция программы с браузерами.
  • Добавлена поддержка видео AV1.
  • Улучшен захват видео из веб-плееров.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Internet Download Manager 1 Скриншот Internet Download Manager 2 Скриншот Internet Download Manager 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 20.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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