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Download Master

6.17.4.1625

Популярный менеджер загрузки файлов из интернета

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Download Master — это очень популярная программа для загрузки файлов из интернета. От менеджеров загрузки файлов, которые встроены в браузер, программа отличается массой полезных функций для планирования и управления загрузками. Пользователь может спланировать загрузку большого количества файлов по ряду параметров, с возможностью сортировки загруженного файла по его типу, что очень удобно при дальнейшей работе с полученными файлами. Download Master интегрируется со всеми популярными веб-браузерами и перехватывает загрузки в полностью автоматическом режиме.

А еще, Download Master может увеличить скорость загрузки. Программа оптимизирует загрузку, путем разбиения файла на секции с одновременной загрузкой нескольких, что увеличивает скорость загрузки файла. Также программа имеет ряд настроек для оптимального использования разных типов интернет-соединения (модем, ISDN, ADSL, LAN).

Кроме основных возможностей присутствует функция загрузки видео с видео-сервисов, FTP-клиент, система поиска зеркал загружаемого файла, проверка целостности загруженного файла, просмотр содержимого ZIP-архивов перед закачкой, автоматического выключение компьютера посел выполнения загрузок и множество мелких, но полезных удобств.

Если пользователь часто загружает много файлов из интернета и любит широкую функциональность и порядок, то ему просто необходимо скачать Download Master, который станет отличной заменой нефункциональным менеджерам загрузки из состава браузеров.

Что нового в Download Master 6.17.4.1625:

  • Улучшеназагрузка видео с видеосервисов.
  • Улучшена загрузка плейлистов.
  • Улучшена совместимость с Windows XP.
  • Исправлена проблема с загрузкой файлов, описание которых содержит специальные символы.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншот Download Master 1 Скриншот Download Master 2 Скриншот Download Master 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 05.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

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