Parabolic

2025.8.0

Скачать программу для загрузки видео с Youtube

Open Source Windows Linux

Скачать Parabolic

ВЫБОР ВЕРСИИ

Parabolic — программа для загрузки видео и аудио с Youtube и многих других сервисов. Является графическим интерфейсом для yt-dlp. Можно скачать Parabolic для Windows и GNU/Linux.

Программа позволяет скачивать видео и аудио с Youtube и нескольких сотен прочих медиа-сервисов и простых сайтов. Простой и удобный инструмент с адекватным набором функций.

С технической точки зрения, это интерфейс для yt-dlp. Последний считается превосходным инструментом для загрузки медиа с различных сайтов, но не имеет графического интерфейса и работа с программой осуществляется через командную строку. Это может быть не очень удобно широкой аудитории и использование Parabolic окажется предпочтительней. У программы простой, современный интерфейс, что для большинства пользователей будет удобней, чем использование команд в yt-dlp.

Parabolic поддерживает следующие форматы: mp4, webm, mp3, opus, flac и wav.

Важно уточнить, что в одной из последних версий добавлена возможность обновлять основу yt-dlp прямо из интерфейса Parabolic.

Интерфейс Parabolic
Интерфейс Parabolic
Добавление загрузки
Добавление загрузки
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Parabolic:

  • Добавлена возможность обновлять yt-dlp прямо из интерфейса программы.
  • В плейлисте добавлен отступ к названиям с односимвольными номерами.
  • В локализациях заменено значение None на en_US.
  • Обновление yt-dlp.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Parabolic

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

