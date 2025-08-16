Parabolic — программа для загрузки видео и аудио с Youtube и многих других сервисов. Является графическим интерфейсом для yt-dlp. Можно скачать Parabolic для Windows и GNU/Linux.

Программа позволяет скачивать видео и аудио с Youtube и нескольких сотен прочих медиа-сервисов и простых сайтов. Простой и удобный инструмент с адекватным набором функций.

С технической точки зрения, это интерфейс для yt-dlp. Последний считается превосходным инструментом для загрузки медиа с различных сайтов, но не имеет графического интерфейса и работа с программой осуществляется через командную строку. Это может быть не очень удобно широкой аудитории и использование Parabolic окажется предпочтительней. У программы простой, современный интерфейс, что для большинства пользователей будет удобней, чем использование команд в yt-dlp.

Parabolic поддерживает следующие форматы: mp4, webm, mp3, opus, flac и wav.

Важно уточнить, что в одной из последних версий добавлена возможность обновлять основу yt-dlp прямо из интерфейса Parabolic.