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Free Download Manager

6.9.0

Скачать менеджер загрузки файлов с поддержкой торрентов

Open Source Windows
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Free Download Manager — бесплатный менеджер загрузки файлов с широким набором полезных функций и удобным интерфейсом. Программа поможет спланировать ряд загрузок, скачать файлы и восстановить загрузку, в случае обрыва связи. Программа поддерживает загрузку по протоколам HTTP, FTP, а также BitTorrent.

Помимо основных функций, программа имеет и целый ряд дополнительных. В их числе: загрузка видео с онлайновых видео-сервисов (видео можно сохранить в родном формате .flv или конвертировать в другой формат); HTML-паук для загрузки целых сайтов (можно настроить на определенную глубину загрузки, формат файлов и прочее); поддержка специального сервиса для загрузки файлов, с целью поделиться ими с общественностью; мощный планировщик и т. п.

Рекомендуется скачать Free Download Manager, так как он полностью бесплатен, распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов (лицензия GNU GPL) и не содержит рекламы.

Что нового в Free Download Manager 6.9.0:

  • Улучшена поддержка сервиса Google Диск.
  • Поддержка загрузки видео с Facebook.
  • Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.
Скриншот Free Download Manager 1 Скриншот Free Download Manager 2 Скриншот Free Download Manager 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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