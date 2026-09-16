Free Download Manager — бесплатный менеджер загрузки файлов с широким набором полезных функций и удобным интерфейсом. Программа поможет спланировать ряд загрузок, скачать файлы и восстановить загрузку в случае обрыва связи. Программа поддерживает загрузку по протоколам HTTP, FTP, а также BitTorrent.

Помимо основных функций, программа имеет и целый ряд дополнительных. В их числе: загрузка видео с онлайновых видео-сервисов (видео можно сохранить в родном формате .flv или конвертировать в другой формат); HTML-паук для загрузки целых сайтов (можно настроить на определенную глубину загрузки, формат файлов и прочее); поддержка специального сервиса для загрузки файлов, с целью поделиться ими с общественностью; мощный планировщик и т. п.

Рекомендуется скачать Free Download Manager, так как он полностью бесплатен, распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов (лицензия GNU GPL) и не содержит рекламы.