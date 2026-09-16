Free Download Manager — бесплатный менеджер загрузки файлов с широким набором полезных функций и удобным интерфейсом. Программа поможет спланировать ряд загрузок, скачать файлы и восстановить загрузку в случае обрыва связи. Программа поддерживает загрузку по протоколам HTTP, FTP, а также BitTorrent.
Помимо основных функций, программа имеет и целый ряд дополнительных. В их числе: загрузка видео с онлайновых видео-сервисов (видео можно сохранить в родном формате .flv или конвертировать в другой формат); HTML-паук для загрузки целых сайтов (можно настроить на определенную глубину загрузки, формат файлов и прочее); поддержка специального сервиса для загрузки файлов, с целью поделиться ими с общественностью; мощный планировщик и т. п.
Рекомендуется скачать Free Download Manager, так как он полностью бесплатен, распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов (лицензия GNU GPL) и не содержит рекламы.
Что нового в последних версиях Free Download Manager:
Что нового в Free Download Manager 6.29.0
- Обновленный, более удобный и современный, интерфейс.
- Расширенная поддержка дополнений для большей гибкости.
- Обновлена библиотека Libtorrent до версии 2.0.11.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Free Download Manager 6.25.1
- Улучшена поддержка дополнений.
- Исправлены мелкие ошибки в интерфейсе.
Что нового в Free Download Manager 6.21.0
- Добавлена опция «Play file while it's still downloading».
- Добавлена опция «Enable additional downloads to optimize speed».
- Добавлена опция «Click on the Close button to hide FDM and keep it running in the background».
- Добавлена возможность удаления пунктов из списка последних директорий.
- Улучшена логика перезапуска загрузок.
- Улучшен алгоритм вычисления времени загрузки.
- Теперь окно автономной загрузки открывается в свернутом состоянии.
- Предприняты мелкие улучшения интерфейса.
- Добавлена опция «Do not catch browser downloads if INSERT key is pressed».
- Улучшен установщик программы.
- Добавлены новые локализации.
- В Android-версии обновлены Qt до версии 6.6.2 и OpenSSL до версии 3.2.0.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Free Download Manager 6.20.0
- Добавлены настройки масштабирования интерфейса.
- Повышена стабильность работы удаленного доступа.
- Повышена скорость и стабильность загрузки по протоколу HTTP.
- Улучшена поддержка загрузки по протоколу HLS.
- Добавлена новая настройка для создания новых окон загрузки.
- Предприняты прочие мелкие улучшения.
- Исправлен ряд ошибок и сбоев.
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