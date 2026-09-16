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Free Download Manager

6.35.0

Скачать менеджер загрузки файлов с поддержкой торрентов

Open Source Windows Linux Android

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Free Download Manager — бесплатный менеджер загрузки файлов с широким набором полезных функций и удобным интерфейсом. Программа поможет спланировать ряд загрузок, скачать файлы и восстановить загрузку в случае обрыва связи. Программа поддерживает загрузку по протоколам HTTP, FTP, а также BitTorrent.

Помимо основных функций, программа имеет и целый ряд дополнительных. В их числе: загрузка видео с онлайновых видео-сервисов (видео можно сохранить в родном формате .flv или конвертировать в другой формат); HTML-паук для загрузки целых сайтов (можно настроить на определенную глубину загрузки, формат файлов и прочее); поддержка специального сервиса для загрузки файлов, с целью поделиться ими с общественностью; мощный планировщик и т. п.

Рекомендуется скачать Free Download Manager, так как он полностью бесплатен, распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов (лицензия GNU GPL) и не содержит рекламы.

Скриншот Free Download Manager 1 Скриншот Free Download Manager 2 Скриншот Free Download Manager 3

Что нового в последних версиях Free Download Manager:

Что нового в Free Download Manager 6.29.0

  • Обновленный, более удобный и современный, интерфейс.
  • Расширенная поддержка дополнений для большей гибкости.
  • Обновлена библиотека Libtorrent до версии 2.0.11.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Free Download Manager 6.25.1

  • Улучшена поддержка дополнений.
  • Исправлены мелкие ошибки в интерфейсе.

Что нового в Free Download Manager 6.21.0

  • Добавлена опция «Play file while it's still downloading».
  • Добавлена опция «Enable additional downloads to optimize speed».
  • Добавлена опция «Click on the Close button to hide FDM and keep it running in the background».
  • Добавлена возможность удаления пунктов из списка последних директорий.
  • Улучшена логика перезапуска загрузок.
  • Улучшен алгоритм вычисления времени загрузки.
  • Теперь окно автономной загрузки открывается в свернутом состоянии.
  • Предприняты мелкие улучшения интерфейса.
  • Добавлена опция «Do not catch browser downloads if INSERT key is pressed».
  • Улучшен установщик программы.
  • Добавлены новые локализации.
  • В Android-версии обновлены Qt до версии 6.6.2 и OpenSSL до версии 3.2.0.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Free Download Manager 6.20.0

  • Добавлены настройки масштабирования интерфейса.
  • Повышена стабильность работы удаленного доступа.
  • Повышена скорость и стабильность загрузки по протоколу HTTP.
  • Улучшена поддержка загрузки по протоколу HLS.
  • Добавлена новая настройка для создания новых окон загрузки.
  • Предприняты прочие мелкие улучшения.
  • Исправлен ряд ошибок и сбоев.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Free Download Manager

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