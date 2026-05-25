SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Zen Browser 1.20b

Zen Browser 1.20b

 Vivaldi 8.0 — крупное обновление с новой архитектурой интерфейса

Vivaldi 8.0

 Firefox 151.0.1

Firefox 151.0.1

 Rainmeter 4.5.26

Rainmeter 4.5.26

 Tauon Music Box 10

Tauon Music Box 10

 WinDirStat 2.6.0

WinDirStat 2.6.0
💬 ОТЗЫВЫ

Tartube

2.5.231

Скачать программу для загрузки роликов с Youtube

Open Source Windows Linux

Скачать Tartube

ВЫБОР ВЕРСИИ

Tartube — программа для загрузки видео с Youtube, десятков других видеосервисов и сотен прочих сайтов. Полностью бесплатная и с открытыми исходными кодами. Можно скачать Tartube для Windows и GNU/Linux.

Tartube является интерфейсом для yt-dlp и youtube-dl (есть выбор между ними). Всем известно, что yt-dlp и youtube-dl являются мощными загрузчиками видео с видеосервисов, но у них отсутствует интерфейс — все взаимодействие осуществляется с помощью командной строки, что может быть неудобно для многих пользователей.

Tartube несложный инструмент, хотя интерфейс довольно богат и, при знакомстве, может показаться перегруженным. Пользователь добавляет ссылку на страницу с видео (или даже на целый канал), программа находит видео-потоки и предлагает их загрузку. Есть некоторые настройки, типа качества/формата загружаемого видео, получение субтитров или возможность загрузки только аудиодорожки. Конечно же, программа интегрируется с FFmpeg, что позволят работать с получаемыми медиа-файлами.

У программы есть функции сортировки, что позволит организовать удобное пространство для загрузки роликов или даже вести коллекцию прямо в интерфейсе программы. Также стоит отметить возможность работы программа в автоматическом режиме — она может отслеживать появление новых роликов и скачивать их.

Tartube построен на основе Python 3 (как собственно и сами yt-dlp youtube-dl); интерфейс построено на GTK 3. При первом запуске требуется небольшая настройка: выбор между youtube-dl и yt-dlp; установка зависимостей, прочая мелкая настройка. Остается добавить, что у программы есть очень подробная документация.

Важно, что проект активно разрабатывается, часто получает обновления и есть надежда, что автор не бросит ее.

Интерфейс Tartube
Интерфейс Tartube
Добавление ролика
Добавление ролика
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Tartube:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Tartube

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Download Master

Популярный менеджер загрузки файлов из интернета

Internet Download Manager

Скачать мощный менеджер загрузки файлов

Free Download Manager

Скачать менеджер загрузки файлов с поддержкой торрентов

uGet

Мультиплатформенный менеджер загрузки файлов

yt-dlp

Консольный инструмент загрузки видео с видеосервисов

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++

×