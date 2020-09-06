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MKVToolNix

50.0.0

Скачать инструмент для работы с MKV и WebM

Open Source Windows Linux
Скачать MKVToolNix

MKVToolNix — набор инструментов и библиотек для работы с медиа-контейнерами MKV (Matroska) и WebM. Позволяет создавать, изменять и проверять контейнеры. Эталонная реализация мультиплексора Matroska.

Контейнеры MKV могут содержать видео- и аудио-файлы, субтитры и прочие вложения. Открытый формат, давно завоевавший популярность и использующейся повсеместно.

В состав MKVToolNix входит 4 инструмента (mkvmerge, mkvinfo, mkvextract и mkvpropedit), объединенных общим интерфейсом. Программа позволяет создавать MKV и WebM из файлов в других форматах, извлекать файлы из контейнеров, редактировать свойства контейнеров, получать информацию о содержании MKV и WebM. Несложный, функциональный и очень быстрый инструмент.

Интерфейс MKVToolNix
Интерфейс MKVToolNix
Редактор заголовков
Редактор заголовков
Информация
Информация

С MKVToolNix можно работать через графический интерфейс или с помощью командной строки, что очень функционально и позволит использовать скрипты.

Это мультиплатформенная программа — можно скачать MKVToolNix для Windows или GNU/Linux. Она полностью бесплатна и распространяется на основе открытых исходных кодов.

Что нового в MKVToolNix 50.0.0:

Реализована поддержка тегов IETF BCP 47.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.09.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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