Exact Audio Copy (EAC) — популярный аудиориппер, программа для копирования трэков с аудиодисков. Позволяет копировать трэки с аудиодисков, конвертировать полученные трэки во все популярные аудиоформаты, редактировать метаданные и записывать диски.

Основным достоинством программы, благодаря которому среди профессионалов она считается лучшей, является особая точность копирования. При копировании EAC считывает информацию несколько раз, что, во-первых, исключает ошибки и позволяет создать идеальную копию, а во-вторых, позволяет считывать даже поврежденные и трудночитаемые диски. Если прочие аудиорипперы допускают мелкие ошибки (которые, впрочем, чаще всего незаметны) и работают быстрее, то EAC тратит гораздо больше времени, но любые ошибки практически исключены. В общем, если требуется получить идеальную копию, то Exact Audio Copy окажется незаменимым инструментом.