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Exact Audio Copy

1.4

Очень мощный риппер для точного копирования

Бесплатно Windows
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Exact Audio Copy (EAC) — популярный аудиориппер, программа для копирования трэков с аудиодисков. Позволяет копировать трэки с аудиодисков, конвертировать полученные трэки во все популярные аудиоформаты, редактировать метаданные и записывать диски.

Основным достоинством программы, благодаря которому среди профессионалов она считается лучшей, является особая точность копирования. При копировании EAC считывает информацию несколько раз, что, во-первых, исключает ошибки и позволяет создать идеальную копию, а во-вторых, позволяет считывать даже поврежденные и трудночитаемые диски. Если прочие аудиорипперы допускают мелкие ошибки (которые, впрочем, чаще всего незаметны) и работают быстрее, то EAC тратит гораздо больше времени, но любые ошибки практически исключены. В общем, если требуется получить идеальную копию, то Exact Audio Copy окажется незаменимым инструментом.

Что нового в Exact Audio Copy 1.4:

  • Доступна настройка одновременноо использования двух кодировщиков (командная строка). Это позволит иметь на выходе два разных файла, в разных форматах и с разными именами.
  • freedb++ заменен на MusicBrainz. Также улучшен поиск текстов песен и обложек.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Exact Audio Copy 1 Скриншот Exact Audio Copy 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 07.02.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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